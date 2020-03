Zee.One holt neuen Vermarktungschef von Disney

© Zee.One

Der Bollywood-Sender Zee.One bekommt einen neuen Vermarktungschef: Ab April soll Niels Dellantonio die Umsätze der Gruppe im deutschsprachigen Raum sowie die Werbezeitenvermarktung verantworten. Der 48-Jährige war zuletzt für Disney tätig.



27.03.2020 - 11:31 Uhr von Alexander Krei 27.03.2020 - 11:31 Uhr

Die Asia TV GmbH, die den Bollywood-Sender Zee.One betreibt, holt Niels Dellantonio als neuen Head of Commercial / Sales an Bord. Dellantonio kommt von der Walt Disney Company und ist fortan für alle Umsätze der Gruppe im deutschsprachigen Raum sowie für die Werbezeitenvermarktung von Zee.One verantwortlich. Seinen neuen Posten tritt der 48-Jährigen am 1. April an.

"Ich freue mich sehr, Dr. Niels Dellantonio im Team von zee begrüßen zu können", sagte Friederike Behrends, CEO Zee Group DACH. "Von seinem langjährigen Know-how im Sales-Bereich, seiner vielseitigen internationalen Erfahrung sowie seinen strategischen Fertigkeiten werden unsere Kunden mit ihren Marken profitieren. Er wird wichtige Impulse gegen, um unser Vermarktungsgeschäft weiter auszubauen.

