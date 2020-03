Sky One nimmt ab Mai Kinderserien-Klassiker ins Programm

© Sky

Ab Mai schraubt Sky One an seinem Programmschema und nimmt samstags und sonntags für jeweils etwas mehr als zwei Stunden Kinderserien-Klassiker ins Programm. Zu sehen gibt es dann unter anderem "Die Biene Maja".



27.03.2020 - 16:18 Uhr von Alexander Krei 27.03.2020 - 16:18 Uhr

Am 2. April unterzieht sich Sky 1 bekanntlich einem Relaunch und wird - wie schon seit einiger Zeit in Großbritannien - auch hierzulande unter dem Namen Sky One auf Sendung gehen. Nachdem kürzlich bereits "die größte Serienoffensive seit Senderstart" angekündigt wurde, investiert der Bezahlsender nun auch in Kinderprogramm - und wühlt dafür tief in der Fernseh-Schatzkiste.

Ab Mai wird Sky One jeden Samstag und Sonntag etwas mehr als zwei Stunden Sendezeit für Kinder-Klassiker freiräumen. Zu sehen gibt es gegen 7:50 Uhr zunächst zwei Folgen von "Die Biene Maja". Die Zeichentrickserie startete 1975 und war hierzulande stets im ZDF zu sehen. Im Anschluss folgen mit "Heidi" sowie "Wickie und die starken Männer" zwei weitere Hits von früher.

Demnächst stehen im Bereich des Kinderfernsehens auch Veränderungen bei den Partnersendern bevor: Ab April wird Sky seinen Kunden die Sender Nick Jr. und Nick Toons freischalten. Diese sollen den Wegfall von Disney Cinemagic und Disney XD kompensieren, die schon seit dem vergangenen Jahr nicht mehr zu sehen sind. Ende März verschwindet auch auch Disney Junior aus dem Portfolio.

Teilen