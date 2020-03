HBO-Serie "The Undoing" wird auf Jahresende geschoben

© HBO

Das Coronavirus hat den geplanten Start von "The Undoing" im Frühjahr nichtig gemacht. Der US-Sender HBO hat sich deswegen für eine Ausstrahlung im Herbst entschieden, wodurch die Serie bei Sky ebenfalls später zu sehen sein wird.



27.03.2020

Die mit Nicole Kidman und Hugh Grant hochkarätig besetzte HBO-Serie "The Undoing" muss ihren Premierentermin vage in den Herbst verschieben. Eigentlich sollte die Produktion im Frühjahr starten. Wie der US-Sender gab gegenüber "TVLine" zu verstehen gab, ist die ursprüngliche Planung wegen der Coronavirus-Ausbreitung nun nicht mehr möglich. Von dem Schritt ist auch die geplante Ausstrahlung beim deutschen Pay-TV-Sender Sky betroffen, wo die Serie nun logischerweise ebenfalls erst Ende des Jahres zu sehen sein wird.

In "The Undoing" geht es um die erfolgreiche Therapeutin Grace Sachs (Nicole Kidman), deren Leben eigentlich nicht besser laufen könnte. Sie ist kurz davor, ihr erstes Buch zu veröffentlichen und ist privat glücklich mit Jonathan (Hugh Grant) verheiratet. Ihr gemeinsamer Sohn geht zudem auf eine angesehene Privatschule. Wie das Leben manchmal aber nun mal spielt, fällt plötzlich alles auseinander. Vor allem, weil ihr Ehemann wie vom Erdboden verschluckt verschwindet. Dabei gerät sie ins Zentrum der Ermittlungen. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs, die sich jetzt ihr kaputtes Leben nennt.

Die sechsteilige Miniserie von Showrunner David E. Kelley basiert auf dem Roman "You Should Have Known" von Jean Hanff Korelitz. Als Regisseurin hat er die Oscar-Preisträgerin Susanne Bier verpflichtet, die bereits bei "The Night Manager" die Regie übernahm. In den Nebenrollen sind unter anderem Donald Sutherland ("Trust") und Sofie Gråbøl ("Kommissarin Lund") zu sehen. Ebenfalls Teil des Casts sind zudem Édgar Ramírez ("Carlos - Der Schakal"), Ismael Cruz Córdova ("Berlin Station"), Matilda De Angelis, Lily Rabe ("The Whispers") und Noma Dumezweni ("Casualty").

