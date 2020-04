Ex-RTL-Stratege Dimpfel heuert bei Strategieberatung an

© Marina Rosa Weigl

Marcus Dimpfel, der zehn Jahre lang die strategische Unternehmensentwicklung bei RTL geleitet hatte und die Mediengruppe im letzten Jahr verließ, heuert bei der Strategie-Beratung EY-Parthenon an.



Zum 1. April wechselt Marcus Dimpfel zur Strategieberatung EY-Parthenon und wird dort das Telekommunikations-, Medien- und Technologie-Beratungsteam in Düsseldorf verstärken. Dimpfel hatte zwischen 2009 und 2019 die strategische Unternehmensentwicklung im Geschäftsleitungsbereich Strategie und Diversifikation verantwortet, im letzten Jahr das Unternehmen dann aber im Zuge der Gründung einer Neuordnung des Bereichs aber verlassen.

"EY-Parthenon steht nicht nur für strategische Beratung auf höchstem Niveau, sondern auch für eine hohe Umsetzungsqualität und -geschwindigkeit. Ich freue mich sehr, meine Expertise dabei einbringen zu dürfen", sagte Dimpfel, der als Associate Partner zu EY-Parthenon stößt. "Gerade in der aktuellen Krisensituation gilt es, kurzfristige Optimierungsmaßnahmen sinnvoll mit den langfristigen strategischen Stoßrichtungen zu verzahnen." Andreas Enders, Partner der EY-Parthenon GmbH in Düsseldorf: "Die 20-jährige Erfahrung von Marcus Dimpfel passt hervorragend in unser Angebot, das sowohl Lösungen für Medienhäuser und Telekommunikationsanbieter als auch für digitale Pure Plays entwickelt."

