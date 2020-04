Mediengruppe Thüringen liefert jetzt Brötchen aus

© Funke Mediengruppe

Die zu Funke gehörende Mediengruppe Thüringen liefert künftig nicht nur ihre Titel wie "Thüringer Allgemeine" oder "Ostthüringer Zeitung" aus, sondern auf Wunsch auch noch Brötchen oder Kuchen gleich mit. Motto: "Wir backen das zusammen".



30.03.2020 - 14:23 Uhr von Uwe Mantel 30.03.2020 - 14:23 Uhr

"Unsere Zusteller versorgen unsere Leserinnen und Leser nach wie vor jeden Tag mit frischen Nachrichten – warum also nicht auch mit frischen Brötchen?", dachte sich Michael Tallai, Geschäftsführer der Mediengruppe Thüringen - und hat in Not-Zeiten der Corona-Krise eine eigentlich ziemlich naheliegende Kooperation auf den Weg gebracht: Die zur Funke gehörende Mediengruppe arbeitet künftig mit der Bäckerei Helbing zusammen und will all diejenigen mit frischem Backwerk versorgen, die sich nicht mehr in die Warteschlange beim Bäcker stellen können oder wollen.

Die Bestellung läuft dabei über die Website brotliefern.de, über die auch online gezahlt wird. Bestellungen für den darauffolgenden Tag müssen bis 15 Uhr aufgegeben werden, am nächsten Morgen werden sie dann über die Logistik der Mediengruppe zugestellt. Es handelt sich dabei um vorgebackene Backwaren, die noch kurz im Ofen fertiggebacken werden müssen. Zur Auswahl stehen Brot und Brötchen ebenso wie Kuchen und Feingebäck.

"In diesen Wochen, wo sich jeder nach Möglichkeit zu Hause aufhält und möglichst wenig nach draußen geht, um Ansteckung durch Kontakte zu vermeiden, öffnen sich auch für uns neue Wege, die wir gern beschreiten“, sagt Bäckermeister Tobias Helbing. "Mit der Aktion wollen wir auch andere Unternehmen ermutigen, sich regional zu unterstützen und gemeinsam die Krise zu meistern", ergänzt Kay Wissendorf, Verkaufsleiter des Verlages.

