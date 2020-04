Cathy Hummels macht Yoga-Workout bei Sixx

© Sixx

Weil man in der Corona-Krise Gefahr läuft, nur noch wenige Meter zwischen Bett, Schreibtisch, Küche und Couch zu pendeln, heißt es bei Sixx künftig morgens "Train my body" mit Cathy Hummels. Danach kümmert sich Christiane Stenger ums Gehirn.



01.04.2020 - 14:39 Uhr von Uwe Mantel 01.04.2020 - 14:39 Uhr

Sixx ändert kurzfristig bereits ab dem morgigen Donnerstag sein Programm und kümmert sich künftig montags bis freitags morgens eine Stunde lang um die körperliche und geistige Ertüchtigung seiner Zuschauerinnen. Los geht's um 8:40 Uhr mit einem halbstündigen Yoga-Workout mit Cathy Hummels unter dem Titel "Train my body". Hummels bietet auch auf der Plattform gymondo.de ein Yoga-Workout an, auf dem die Sixx-Sendung basiert. Ab 9:10 Uhr übernimmt dann Christiane Stenger das Ruder. Die Gedächtnissportlerin und Autorin soll in "Train My Brain" Wissenslücken bei Erwachsenen und Teenagern schließen. So werde etwa erklärt, was ein Algorithmus ist oder wie Strom entsteht. Auch hier gibt's einen Partner: Die Lernapp Simpleclub.

Sixx-Senderchefin Wiebke Schodder: "Wir sind gerade alle irgendwo zwischen Homeoffice, Homeschooling und Lagerkoller gefangen. Und das kann mitunter anstrengend sein. Deswegen möchten wir mit 'Train My Body' und 'Train My Brain' auf Sixx ein Gegengewicht zu diesem Stress schaffen. Ich freue mich sehr, dass die Lizenzgeber Gymondo, Simpleclub und Redseven uns bei diesem Projekt so schnell und unkompliziert unterstützt haben. Und dass Cathy Hummels und Christiane Stenger auch mit an Bord sind, finde ich grandios."

