RTLzwei macht Prominente für 72 Stunden zu Obdachlosen

Wie hart das Leben auf der Straße ist, sollen drei Promis, darunter der Sternekoch Christian Lohse, demnächst in einem neuen RTLzwei-Format am eigenen Leib zu spüren bekommen. Daneben plant der Sender ein Corona-Special mit den Wollnys.



03.04.2020 - 11:42 Uhr von Alexander Krei 03.04.2020 - 11:42 Uhr

Auch wenn das Interesse an den Sozial-Dokus inzwischen ein wenig nachgelassen hat, so sind Formate wie "Armes Deutschland" noch immer ein Erfolg für RTLzwei. Jetzt zündet der Sender jedoch die nächste Stufe und schickt mehrere Promis in die Obdachlosigkeit - wenn auch nur auf Zeit. Am Montag, den 20. April zeigt RTLzwei um 20:15 Uhr zunächst eine Pilotfolge des neuen Formats "Prominent & obdachlos – Gosse statt Glamour", hinter dem die Produktionsfirma Good Times steht.

Elena Miras, Christian Lohse und Jens Hilpert haben sich auf das Experiment eingelassen und leben 72 Stunden auf der Straße. Ohne fremde Hilfe und nur mit dem Nötigsten finden sie sich in einer fremden Stadt wieder. Drei Tage und Nächte lang lang besitzen sie nur noch das, was sie am Körper tragen. RTLzwei verspricht "unerwartete Begegnungen und Einsichten in eine bisher unbekannte Welt".

Zwei Tage später wird RTLzwei schließlich ein "Corona-Spezial" seiner Dokusoap "Die Wollnys" ins Programm nehmen. Ab 20:15 Uhr wollen Sylvia Wollny und ihre Familie zeigen, wie man als Großfamilie mit 14 Mitgliedern unter einem Dach die Corona-Krise erlebt. Gezeigt wird auch, welche Sicherheitsmaßnahmen sie besonders im Hinblick auf Risikopatient Harald ergreifen. Sämtliches Bildmaterial wird von der Familie selbst gedreht. Um die Produktion kümmert sich Splendid Studios.

