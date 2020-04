"Steel Buddies" schieben XXL-Sonderschicht bei DMAX

© DMAX/Tilman Schenk

Eigentlich stehen erst im Herbst wieder neue Folgen von "Steel Buddies" auf dem Programm, am Gründonnerstag gibt's nun aber kurzfristig eine dreistündige Sonderausgabe. Darin werde man den Alltag bei "Morlock Motors" ungefiltert zeigen.



03.04.2020 - 13:37 Uhr von Uwe Mantel 03.04.2020 - 13:37 Uhr

Die Osterfeiertage stehen bevor - und angesichts der Ausgangsbeschränkungen werden die Deutschen sie wohl oder übel vorwiegend in den eigenen vier Wänden verbringen und dadurch auch weiter auf einen deutlich erhöhten TV-Konsum kommen. Dem will DMAX nun zum Start in die Ostertage am Gründonnerstag mit einem kurzfristig ins Programm gehievten Special begegnen: Ab 19:15 Uhr läuft dann drei Stunden lang "Steel Buddies: Sonderschicht XXL".

Das Special werde exklusive Einblicke in die derzeitige Situation auf dem Hof in Peterslahr liefern und den Alltag bei Morlock Motors "so nah und ungefiltert wie nie zuvor" zeigen, so der Männersender.. Die Kamera folgt dafür Michael Manousakis auf Schritt und Tritt – irgendwo zwischen Werkstattgrube, Chaos-Lager, aberwitzigen Deals im Büro und Spiegelei in reichlich kretischem Olivenöl. Es wird eine Reihe an Previews auf die im Herbst startende achte Staffel geben, daneben sind aber auch brandaktuelle Projekte Bestandteil der Sendung. Derzeit ist medizinisches Gerät besonders gefragt. "Sonderschicht XXL" blickt den Protagonisten über die Schulter, wenn im Akkord Getriebe gewechselt, Bleche geschweißt, Rohlinge lackiert und nebenbei noch die nächsten Deals eingefädelt werden.

Da die Sondersendung aktuell produziert wird, haben die Zuschauer derzeit auch noch die Möglichkeit, auf die Sendung Einfluss zu nehmen. Via Facebook oder E-Mail sind diese aufgerufen, ihre persönlichen Anliegen und Fragen mit einzubringen. Im Laufe des Specials solle dann auf einige dieser Themen eingegangen werden. Produziert wird "Steel Buddies: Sonderschicht XXL" im Auftrag von Discovery Deutschland unter der Leitung von Axel Stegmaier, Director Production & Development, und Florian Grüning, Producer, von spin tv aus Köln.

