"Masked Singer"-Pause: Puls 4 macht "Masked Houseparty"

Nachem die österreichische Version von "The Masked Singer" nach nur einer Folge in einer Corona-Zwangspause gehen musste, hat sich Puls 4 nun einen kuriosen Ersatz einfallen lassen: Am Montag gibt's "The Masked Houseparty".



03.04.2020 - 15:05 Uhr von Uwe Mantel 03.04.2020 - 15:05 Uhr

Nach nur einer Folge musste Puls 4 bei seiner bis dato größten Show-Produktion schon wieder den Stecker ziehen und "The Masked Singer" in eine lange Pause bis in den Herbst schicken - angesichts der Produktionsstätte Köln war es in Corona-Zeiten aufgrund schon aufgrund der Reisebeschränkungen kaum anders möglich. Doch nun hat man sich kurzfristig einen kuriosen Ersatz ausgedacht, um die Zuschauer trotzdem einen entsprechenden Ratespaß bieten zu können - und zaubert am kommenden Montag um 20:15 Uhr "The Masked Houseparty" aus dem Hut.

Auch dort werden sechs maskierte Prominente auftreten und ihr gesangliches Können unter Beweis stellen - nur dass die Masken nicht ganz so aufwendig sind und dass sie nicht auf einer großen Showbühne stehen, sondern im heimischen Wohnzimmer. Doch auch in dieser Corona-festen Version gilt es für die Zuschauer, die wahre Identität der maskierten Promis zu erraten. Mit dabei sein werden "Der Klozart", "Das Nudelaug", "Der Kaufhamster", "Inspektor Austria", "Der Covidjäger" und "Dr. Teddy".

Wie bei der großen Show ist auch das Rateteam aus "The Masked Singer" mit an Bord, um die eigenen Einschätzungen abzugeben, also Elke Winkens, Sasa Schwarzjirg und Nathan Trent. Arabella Kiesbauer führt als Moderatorin durch den Abend. Anders als bei "The Masked Singer" muss man bei der "Masked Houseparty" übrigens nicht wochenlang auf die Auflösung warten, alle Masken werden am 6. April fallen. In Runde 1 entscheidet das Rateteam, in Runde 2 die Zuschauer vor dem Fernseher per Online-Voting. Für die maskierten Promis mit den wenigsten Stimmen heißt es dann nach und nach: Runter mit der Maske!

