Serienadaption von "The Purge" findet lineares Zuhause

© Amazon

Nachdem "The Purge - Die Säuberung" bereits seit einigen Jahren online bei Amazon Prime Video abgerufen werden kann, wird die Horror-Serie nun auch im linearen Programm bei Universal TV zu finden sein.



06.04.2020 - 12:11 Uhr von Kevin Hennings 06.04.2020 - 12:11 Uhr

Wie Universal TV bekannt gibt, wird "The Purge - Die Säuberung" ab Dienstag, dem 2. Juni, im Portfolio des Bezahlsenders zu finden sein. Im wöchentlichen Rhythmus werden ab 21 Uhr jeweils zwei Episoden linear ausgestrahlt. Die Adaption, die auf den Kinofilmen beruht, hat ihre Deutschlandpremiere vor zwei Jahren bei Amazon Prime Video gefeiert, wo die ersten zwei Staffeln nach wie vor zur Verfügung stehen.

In der "The Purge"-Serie wird das Gedankenspiel dargestellt, was wohl passieren würde, wenn man in Amerika eine gesetzlose Nacht einführt. Konkret bedeutet das, für zwölf Stunden das machen zu können, was man möchte. Es gibt nur wenige Ausnahmen, zu denen Mord und Folter selbstverständlich nicht gehören. Diese Idee wurde bereits im ersten "The Purge"-Film von 2013 umgesetzt.

Die Serienadaption führt durch mehrere Schicksale, allen voran durch das der Geschwister Miguel Guerrero (Gabriel Chavarria, "Planet der Affen") und Penelope Guerrero (Jessica Garzia, "Penny Dreadful"). Miguel ist U.S. Marine und erhält einen kryptischen Brief von seiner Schwester, der dafür sorgt, dass er pünktlich zum Purge in seine Heimatstadt reist. Alleine stellt er sich der absurden Gewalt auf den Straßen, um das zu schützen, was er am meisten liebt: seine Familie. Für Penelope ist die bevorstehende Hinrichtung durch ihren charismatischen Sektenführer ein Weckruf, der sie ihre Bewunderung für das blutige Ritual hinterfragen lässt. Plötzlich möchte sie doch lieber weiterleben, als für "Die Säuberung" zu sterben.

Produziert wird die Serie von Blumhouse Television und Universal Cable Productions. Premiere gefeiert wurde ursprünglich auf dem Heimatsender USA Network, der auch für die zweite Staffel verantwortlich war, die im vergangenen Oktober on air ging.

Teilen