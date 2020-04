von Saß neue Moderatorin von "Hallo Niedersachsen"

© NDR / Henning Martin

Christina von Saß, bislang im NDR Fernsehen in "Niedersachsen 18.00" zu sehen, stößt mit sofortiger Wirkung zum Moderationsteam von "Hallo Niedersachsen", dem täglichen Regionalmagazin um 19:30 Uhr.



06.04.2020 - 13:32 Uhr von Uwe Mantel 06.04.2020 - 13:32 Uhr

Am heutigen Montag hat Christina von Saß ihren ersten Einsatz im Regionalmagazin "Hallo Niedersachsen" um 19:30 Uhr im NDR Fernsehen. Sie verstärkt damit das Moderationsteam, dem ansonsten noch Arne-Torben Voigts und Jan Starkebaum angehören. Thorsten Hapke, Fernsehchef von NDR Niedersachsen: "Christina von Saß ist eine erfahrene Journalistin, die unseren Zuschauern als sympathische und kompetente Reporterin und als Moderatorin von 'Niedersachsen 18.00' bereits bestens bekannt ist. Sie ist in jeder Hinsicht eine hervorragende Ergänzung unseres Moderationsteams – wir freuen uns auf sie!"

Christina von Saß ist ein NDR-Gewächs: Von 2003 bis 2005 absolvierte sie dort bereits ihr Volontariat, danach war sie zunächst im Landesfunkhaus Niedersachsen als landespolitische Reporterin, von 2009 bis 2012 als Redakteurin in Hamburg tägtig, baute von 2013 bis 2015 die Rechercheredaktion im Landesfunkhaus Niedersachsen auf und übernahm 2017 die Moderation der Sendung "Niedersachsen 18.00". Von Saß: "In meiner Arbeit als Reporterin habe ich die unterschiedlichsten Ecken in Niedersachsen kennen- und schätzen gelernt. Kaum ein Bundesland ist so vielfältig und liebenswert, so traditionsbewusst und gleichzeitig weltoffen. Ich freue mich sehr darauf, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern künftig die Nachrichten und Geschichten aus diesem Land nahe bringen zu dürfen - regional verankert und absolut verlässlich."

