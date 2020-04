Streamingdienst Pluto TV setzt acht neue Channels auf

© Pluto TV

Der werbefinanzierte Streamingdienst Pluto TV hat kurz vor Ostern acht neue Channels aufgesetzt. So kehrt "SpongeBob Schwammkopf" mit einer eigenen Anlaufstelle bis Ende Mai zurück. Auf den anderen Channels gibt’s unter anderem Katzen- und Krimi-Inhalte.



06.04.2020 - 14:18 Uhr von Timo Niemeier 06.04.2020 - 14:18 Uhr

Wegen der Corona-Krise müssen viele Menschen zu Hause bleiben, der TV-Konsum hat in den vergangenen Wochen bereits stark zugenommen. Der werbefinanzierte Streamingdienst Pluto TV hat nun acht neue Channels angekündigt, die die User in der aktuellen Zeit bei Laune halten sollen. Dazu zählt auch ein "SpongeBob Schwammkopf"-Pop-Up-Channel, der bis Ende Mai rund um die Uhr die beliebtesten Abenteuer aus Bikini Bottom zeigt.

Bereits seit dem 1. April finden die User bei Pluto TV außerdem noch die Channels Pluto TV Lives, Ubeaten Esports und Cats 24/7. Dort geht es um "echte Menschen und echte Schicksale" (Pluto TV Lives), diverse Esportler und Esport-Events (Unbeaten Esports) und - ganz wichtig - Katzen. Auf Cats 24/7 finden die Zuschauer virale Videos, Tierdokus und Kinderfilme.

Am heutigen Montag, den 6. April, sind bei Pluto TV aber auch vier ganz frische neue Sender gestartet, die vor allem am Abend und in der Nacht für Unterhaltung sorgen sollen, sie sind zwischen 22 und 6 Uhr zu empfangen. So laufen dann bei PTV Crime Fiction-Serien wie "Hautnah – Die Methode Hill" und bei "Being Human" läuft ausschließlich die gleichnamige Serie, die von einem Vampir, einem Geist und einem Werwolf handelt. Zusammen bilden sie eine Wohngemeinschaft. Auf dem Channel "Sanctuary" zeigt Pluto TV die gleichnamige kanadische Mysteryserie und bei Slow TV gibt’s Landschaftsaufnahmen zu sehen.

