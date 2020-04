Fleischhauer kommentiert bei ServusTV "9 Minuten netto"

© ServusTV

Der Kolumnist und Autor Jan Fleischhauer wird schon ab dieser Woche in einem neuen Format bei ServusTV zu sehen sein. Fleischhauers satirischer "spitzer Wochenkommentar" wird wöchentlich ausgestrahlt.



07.04.2020 - 11:28 Uhr von Kevin Hennings 07.04.2020 - 11:28 Uhr

Ab dem heutigen Dienstag, dem 7. April, wird der ehemalige "Spiegel"- und mittlerweile "Focus"-Kolumnist Jan Fleischhauer auch bei ServusTV in Erscheinung treten. In seinem neuen Sendungsformat "9 Minuten netto" wird er im wöchentlichen Rhythmus ab 19:09 Uhr einen satirischen Blick auf das aktuelle Geschehen in Deutschland werfen.

Dabei will der Autor und Journalist dahin gehen, "wo es dem einen oder anderen weh tut". Die Themenbandbreite wird Politik, Gesellschaft sowie Kultur umfassen. Fleischhauer sagt dann, was seiner Meinung nach Sache ist und gibt ausdrücklich seine eigene Meinung zur Lage wieder. Das Ziel dieses "spitzen Wochenkommentars" sei es, die Dinge doch einmal von der anderen Seite zu sehen, so der Sender.

