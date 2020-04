RTL befördert "Are You The One?" in die Primetime

© TVNow/Markus Hertrich

Eigentlich wollte RTL die Reality-Show "Are You The One?" nur mit zwei Folgen anteasern, während der Rest TV Now vorbehalten bleiben sollte. Doch nun hat man sich entschieden, die Staffel komplett zur besten Sendezeit im Free-TV zu zeigen .



07.04.2020 - 14:14 Uhr von Uwe Mantel 07.04.2020 - 14:14 Uhr

Die Mediengruppe RTL Deutschland hält offenbar große Stücke auf die neue Reality-Dating-Show "Are You The One?" und bereitet ihr eine erheblich größere Bühne als zunächst angedacht. Angekündigt wurde das Format exklusive TV-Now-Produktion, RTL sollte lediglich eine kleine Starthilfe geben, indem die ersten beiden Folgen am späten Dienstagabend gegen 23:15 Uhr quasi als Appetitanreger gezeigt werden. Doch nun hat man sich nochmal umentschieden und zeigt die insgesamt 20 Folgen ab dem 6. Mai jeweils mittwochs um 20:15 Uhr im Doppelpack. TV Now geht die Exklusivität damit zwar flöten, einen kleinen zeitlichen Vorsprung behält man aber: Im kostenpflichtigen Bereich des Streaming-Dienstes startet "Are You The One?" wie angekündigt bereits am 14. April.

Das Konzept des Formats: Zehn Single-Frauen und -Männer treffen in Südafrika aufeinander, für jeden gibt es ein von Experten ermitteltes vermeintlich perfektes Match. Doch wer zu wem passt, müssen die Teilnehmer selbst herausfinden. In verschiedenen Challenges können die Teilnehmer Dates gewinnen, bei denen sie sich näher kommen können. Am Ende einer jeden Doppelfolge wählen die Singles in der "Matching Night" ihre zehn perfekten Paare. Ob sie mit ihrer Einschätzung richtig liegen, erfahren sie erst im Anschluss. Es wird aber nur die Anzahl der richtigen Treffer aufgelöst - und nicht, welches Paar sich genau richtig zusammengefunden hat.

Zu gewinnen gibt's für die Teilnehmer nicht nur den vielleicht perfekten Partner: Wenn alle den ihnen zugedachten Partner gefunden haben, gewinnen sie als Team alle gemeinsam die Gewinnsumme in Höhe von 200.000 Euro. Moderiert wird "Are You The One?" von Jan Köppen. Es handelt sich um eine Adaption des gleichmamigen US-Formats, das dort bei MTV läuft. Mit dem Start am 6. Mai passt RTL übrigens das Ende von "Promis unter Palmen" ab, das auf dem gleichen Sendeplatz in der Woche zuvor in Sat.1 zu Ende geht. Auch auf einen Teil jenes Trash-hungrigen Publikums dürfte RTL es abgesehen haben.

