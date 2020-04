RTL versucht's ab Mai dienstags mit "Take me out"

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Ab Anfang Mai setzt RTL am Dienstagabend nicht nur auf die "Nachtschwestern", sondern auch auf "Take me out" - die beliebte Kuppelshow wird zu später Stunde wiederholt. Zudem gibt's donnerstags ein Wiedersehen mit "Doctor's Diary".



08.04.2020 - 16:36 Uhr von Alexander Krei 08.04.2020 - 16:36 Uhr

RTL wird ab Mai noch einmal alte Folgen von "Take me out" ins Programm nehmen. Die erfolgreiche Kuppelshow mit Ralf Schmitz, die zuletzt am späten Samstagabend wieder Marktanteile von teils mehr als 20 Prozent in der Zielgruppe verzeichnete, ist vom 5. Mai an jeweils dienstags um 22:15 Uhr im Doppelpack zu sehen.

Damit setzt RTL am Dienstagabend nicht durchweg auf Serien: An diesem Abend meldet sich um 20:15 Uhr zunächst die Krankenhausserie "Nachtschwestern" mit der zweiten Staffel auf dem Bildschirrm zurück, direkt danach wiederholt der Sender noch einmal die inzwischen eingestellte Anwaltsserie "Jenny - echt gerecht!". Gezeigt werden jeweils zehn Folgen, von "Take me out" laufen durch die Doppel-Programmierung sogar 20 Wiederholungen.

Der Serien-Donnerstag kommt derweil ab Mai durchgängig mit alter Ware daher: Neben zwei alten Folgen von "Der Lehrer" nimmt RTL um 22:15 Uhr noch einmal "Doctor's Diary" in Doppelfolgen ins Programm. Der Sender beginnt mit der ersten Staffel, die inzwischen übrigens elf Jahre auf dem Buckel hat.

