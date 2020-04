Natur-Schwerpunkt: ntv mit Thementag über Artenschutz

© TVNOW / PBS International

Ende Mai will sich ntv an einem Thementag mit dem Artenschutz beschäftigen. Zum Programm gehören drei internationale Dokumentationen, die der Nachrichtensender in der Primetime in deutscher Erstausstrahlung zeigen wird.



08.04.2020 - 17:52 Uhr von Alexander Krei 08.04.2020 - 17:52 Uhr

Am 22. Mai, dem Tag nach Christi Himmelfahrt, will sich ntv den ganzen Tag über dem Thema Artenschutz widmen. Geplant sind "News Spezials" mit Studiogästen, auch der "Auslandsreport" greift das Thema auf. Um 18:30 Uhr folgt die News-Reportage "Einsatz für Australiens Tierwelt", ehe es eine Stunde später die Dokumentation "Invasion der Arten" zu sehen gibt.

Für die Primetime hat ntv darüber hinaus drei international prämierte Natur-Dokumentationen in deutscher Erstausstrahlung angekündigt. Den Anfang macht um 20:15 Uhr die Dokumentation "The Serengeti Rules - Die Macht des Gleichgewichts", die der Frage nachgeht, wie drastisch sich unsere Natur verändert, wenn aussterbende Tierarten aus dem Ökosystem verschwinden

Um 22:10 Uhr geht es mit "Der Nashornkrieg - Abschlachten um jeden Preis" weizer. Hier werden mafiösen Verhältnisse im Kampf um die angeblich medizinisch wertvollen Hörner thematisiert. Den Abschluss des Thementages bildet "Die Macht der Bäume" um 23:10 Uhr. Die Doku erzählt von der ungeahnt dichten Gefühls- und Interaktionswelt der Bäume.

