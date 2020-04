Disney+ erreicht bereits mehr als 50 Millionen Abonnenten

© Walt Disney

Die Zahl der Abonnenten von Disney+ ist durch die jüngste Expansion, darunter nach Deutschland, spürbar gestiegen. Inzwischen zählt der neue Streamingdienst nach Angaben des Konzerns bereits mehr als 50 Millionen Abonnenten.



09.04.2020 - 08:14 Uhr von Alexander Krei 09.04.2020 - 08:14 Uhr

Der neue Streamingdienst von Disney entwickelt sich weiterhin besser als erwartet: Wie das Unternehmen jetzt mitteilte, zählt Disney+ bereits mehr als 50 Millionen Abonnenten. Das sind noch einmal 22 Millionen mehr als bei letzten Mitteilung vor zwei Monaten. Zuletzt hatte Disney den internationalen Rollout weiter vorangetrieben und seinen Dienst in zahlreichen Ländern außerhalb der USA gestartet, darunter auch in Deutschland, Großbritannien und Indien. Auch in Frankreich, wo die Regierung zuletzt eine zu starke Belastung der Bandbreite befürchtete, ist Disney+ inzwischen verfügbar.

Ursprünglichen Planungen zufolge hatte Disney mit 60 bis 90 Millionen Abonnenten in den ersten fünf Jahren gerechnet. Noch liegt Disney+ jedoch deutlich hinter dem Konkurrenten Netflix, der zuletzt weltweit auf 167 Millionen ABonnenten kam. Der ebenfalls von Disney betriebene Streamingdienst Hulu zählt derweil 30 Millionen Abonnenten, ist jedoch bislang nur in den USA erreichbar. Hier strebt Disney die internationale Expansion für das kommende Jahr an.

"Wir sind demütig darüber, dass Disney+ bei Millionen Menschen auf der ganzen Welt Anklang findet, und glauben, dass dies ein gutes Zeichen für unsere weitere Expansion in ganz Westeuropa und nach Japan und ganz Lateinamerika im Laufe dieses Jahres ist", erklärte Kevin Mayer, Chairman bei Walt Disney Direct-to-Consumer & International. Man sei in der glücklichen Lage, Unterhaltungsprogramme anbieten zu können, die auf Freude und Optimismus beruhen - womöglich keine schlechte Strategie in diesen Wochen.

