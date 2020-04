© Drive beta

Das Berliner Studio Drive beta, das unter anderem für funk produziert, will sein Führungsteam ausbauen und im deutschen Markt mehr Präsenz erlangen. Helfen sollen dabei auch Factual- und Fiction-Formate der dänischen Kollegen.



15.04.2020 - 15:35 Uhr von Alexander Krei 15.04.2020 - 15:35 Uhr

Das Berliner Digita-Studio Drive beta holt sich Verstärkung an Bord. Zwei Jahre nach der Gründung wird Catherine Harwardt als Head of Content Factual zu dem Team dazustoßen, das am Standort Berlin inzwischen rund 30 Mitarbeiter zählt. Für das YouTube-Format "LeFloid vs. The World" war Harwardt bereits für den Grimme-Preis nominiert. Dazu kommt Florian Schumann als Chief Operating Officer. Er war zuvor über sechs Jahre bei Labo M als Herstellungsleiter beschäftigt.





Zuletzt realisierte Drive beta Formate wie "Tru Doku" oder "funk Politik" für Kunden wie funk oder die Warner Music Group. In diesem Jahr will Drive Beta eigenen Angaben zufolge auch mit Factual- und Fiction-Formaten der dänischen Drive-Studios in den deutschen Markt gehen. Zum Portfolio gehören Serien wie "29" und "Sunday", die es bereits auf fünf beziehungsweise drei Staffeln gebracht haben. Im Factual-Bereich umfasst das Portfolio Formate wie die Travel-Comedy "All good in China" oder die Datingshows "Code to Love" und "Making Sense of Love".





Dazu kommen Kinderprogramme und gemeinsame Entwicklungsprojekte im Dokumentarbereich sowie die Entwicklung internationaler fiktionaler Koproduktionen. "Die Formate der Drive-Familie eignen sich hervorragend für die Adaption in Deutschland und sollen sowohl über Social Media, Streamingplattformen als auch im TV ihr Publikum erreichen", hofft Jakobsen. Er und Middelbeck hatten Drive beta vor zwei Jahren als Joint Venture mit den Drive Studios aus Kopenhagen gegründet.

