Carolina Vera steigt aus Stuttgarter "Tatort" aus

Mehr als zehn Jahre lang war sie als Staatsanwältin Emilia Álvarez im Stuttgarter "Tatort" zu sehen, nun hat Carolina Vera ihren Ausstieg aus der Krimireihe angekündigt. Ihren letzten Fall hat sie bereits in wenigen Wochen.



15.04.2020 - 10:35 Uhr von Timo Niemeier 15.04.2020 - 10:35 Uhr

Schauspielerin Carolina Vera wird künftig nicht mehr im "Tatort" zu sehen sein. Ihren letzten Fall als Staatsanwältin Emilia Álvarez hat sie am Sonntag, den 24. Mai. Im Mittelpunkt des Stuttgarter "Tatorts" stehen seit 2008 Richy Müller und Felix Klare als Ermittler Thorsten Lannert und Sebastian Bootz. Vera ist seit dem Start der Ermittler-Duos aber ebenfalls mit dabei gewesen, nach mehr als zwölf Jahren erfolgt nun also ihr Ausstieg aus der Reihe.

"Wir danken Carolina Vera für die über 20 Filme, in denen sie als Staatsanwältin Álvarez im Tatort aus Stuttgart präsent war", sagt SWR-Fernsehfilmchefin Barbara Biermann. "Das Stuttgarter Team zeichnete sich von Anfang an durch eine vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit zwischen den Kommissaren und der zuständigen, äußerst engagierten Staatsanwältin aus. In ihrer Rolle als Staatsanwältin war Carolina Vera in der ‘Tatort’-Landschaft eine einzigartige Erscheinung." In ihrem letzten gemeinsamen Fall mit dem Titel "Tatort - Du allein" stehen Staatsanwältin sowie die Kommissare unter hohem Druck, denn auf anonyme Ankündigungen folgen scheinbar wahllose Anschläge auf Passanten sowie eine Geldforderung an die Stadt Stuttgart. Eine Geldübergabe misslingt jedoch. Das Drehbuch zu dem neuen Stuttgarter "Tatort" schrieb Wolfgang Stauch, inszeniert wurde der Film von Friederike Jehn. Neben Richy Müller, Felix Klare und Carolina Vera sind auch Jürgen Hartmann, Isabel Schosnig, Katja Bürkle und Karl Markovics zu sehen.

Die zwei im vergangenen Jahr ausgestrahlten Stuttgart-"Tatorte" erreichten 8,23 und 8,81 Millionen Zuschauer, damit lagen sie etwas unter dem Schnitt der Krimireihe, waren für sich genommen aber natürlich trotzdem extrem erfolgreich.

