© HSE24

Der Teleshopping-Sender HSE24 hat eine neue Kampagne gestartet, in der man sich betont selbstironisch gibt. In den kommenden drei Wochen wird der entsprechende TV-Spot auf einigen großen Sendern zu sehen sein.



15.04.2020 - 13:49 Uhr von Timo Niemeier 15.04.2020 - 13:49 Uhr

Um noch mehr Menschen auf das eigene Angebot aufmerksam zu machen, hat der Teleshopping-Sender HSE24 nun eine neue crossmediale Kampagne an den Start gebracht. Unter dem Titel "Unglaublich, aber wahr – das gibt es bei HSE24" wirbt der Sender ab sofort in eigener Sache, geplant ist auch die Ausstrahlung eines TV-Spots. Dieser wird in den nächsten drei Wochen unter anderem bei RTL, Vox, Sat.1, Sixx und Sat.1 Gold ausgestrahlt. Parallel wird die Kampagne von programmatischer Online-Werbung begleitet und ins Social Web verlängert.

Konzipiert wurde der TV-Spot von Jung von Matt/SAGA als 30- und 15-Sekünder, die Ausspielung verantwortet die Agentur Media-Plan. Im Mittelpunkt steht eine Protagonistin in einem Kleid, das eigens für die Kampagne designt wurde. Es dauert nicht lange, bis die beste Freundin neugierig fragt, wo sie denn das Kleid gekauft hat. Die Frage ehrlich mit "HSE24" beantwortet, wird der Protagonistin partout nicht geglaubt. Daher greift die Freundin zu drastischen Mitteln und droht damit, den geliebten Hamster "Hansi" zu töten.

"Das neue Commercial bricht mit dem Image des Homeshoppings und zahlt positiv auf Brand Awareness und Brand Image von HSE24 ein. Unsere aufmerksamkeitsstarke Mediakampagne inszeniert HSE24 in einem neuen Licht und wird die Wahrnehmung nachhaltig verändern. Wir möchten die Konsument*innen überraschen, für HSE24 begeistern und so ein Umdenken auslösen", sagt Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung von HSE24.

