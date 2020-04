"5 gegen Jauch" wechselt im Mai den Sendeplatz

© TVNOW/Stefan Gregorowius

Nach mehr als zehn Jahren weist RTL seiner Quizshow "5 gegen Jauch" einen neuen Sendeplatz zu. Dafür wird die Schlagzahl erhöht: Nach zwei Folgen im Dezember wird es im Mai gleich vier neue Ausgaben der Sendung zu sehen geben.



15.04.2020 von Alexander Krei

Nach der erfolgreichen Rückkehr von "5 gegen Jauch" mit Oliver Pocher als Moderator wird die RTL-Show im Mai mit gleich vier neuen Folgen fortgesetzt. Über zehn Jahre nach dem Start bekommt die Quizshow jedoch einen neuen Sendeplatz: Gezeigt wird "5 gegen Jauch" nämlich nicht mehr am Freitagabend - stattdessen läuft die i&u-Produktion ab dem 9. Mai jeweils samstags um 20:15 Uhr. Nur einmal war die Show in all den Jahren an einem anderen Tag zu sehen.

Günther Jauch löst sich damit gewissermaßen selbst ab, denn von dieser Woche an ist er neben Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger in neuen Folgen von "Denn sie wissen nicht, was passiert" zu sehen. Bei "5 gegen Jauch" wird der Moderator unterdessen wieder gegen prominente Herausforderer antreten. Um welche es sich dabei handelt, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.

Schon eine Woche nach der Rückkehr wird es übrigens zu einem spannenden Show-Dreikampf kommen. Nach der Absage des Eurovision Song Contests hat ProSieben für den 16. Mai den von Stefan Raab initiierten "Free European Song Contest" angekündigt, zu dem am Mittwoch weitere Details bekanntgegeben wurden (DWDL.de berichtete). Gleichzeitig wird es im Ersten den ESC-Ersatz "Europe Shine A Light" zu sehen geben.

Zuletzt war "5 gegen Jauch" übrigens Ende Dezember zu sehen. Damals verzeichnete die Show bis zu 15,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Einen besseren Wert verbuchte die Sendung seit mehr als fünf Jahren nicht mehr - die Format-Arbeit hat sich für RTL also ganz offensichtlich ausgezahlt.

