Disney+ startet begleitende Doku zu "The Mandalorian"

Auch nach dem Finale der ersten Staffel will Disney+ die Fans von "The Mandalorian" mit Content rund um die "Star Wars"-Serie versorgen. Geplant ist eine achtteilige Doku-Reihe, die ab Anfang Mai auf dem Streamingdienst verfügbar sein wird.



15.04.2020 - 18:55 Uhr von Alexander Krei 15.04.2020 - 18:55 Uhr

Unter dem Titel "Disney Galerie: The Mandalorian" wird Disney+ demnächst eine Doku-Reihe zu seiner jüngst gestarteten "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" zeigen. Die erste Folge ist am 4. Mai zu sehen, den Disney zum "Star Wars"-Tag auserkoren hat - an diesem Tag findet auch die Animationsserie "Star Wars: The Cloe Wars" ihren Abschluss.

Im Falle der Doku-Reihe verfährt Disney+ mit Blick auf die Veröffentlichung ähnlich wie mit der Serie selbst: Die erste Folge gibt's am Montag zu sehen, die weiteren sieben Folgen erscheinen danach jeweils freitags auf der Streaming-Plattform. Jedes Kapitel soll eine andere Facette der ersten "Star Wars"-Realfilmserie beleuchten. Versprochen werden Interviews, noch nie gesehenes Filmmaterial und Diskussionsrunden, die von Produzent Jon Favreau moderiert werden.

"'Disney Gallery: The Mandalorian' ist eine Möglichkeit für Fans einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und eine andere Perspektive zu entdecken und vielleicht auch ein größeres Verständnis zu bekommen, wie 'The Mandalorian' kreiert wurde und welche unglaublichen Talente an der ersten Staffel mitgewirkt haben", so Favreau über die Reihe.

"Disney Galerie: The Mandalorian" startet übrigens drei Tage nach dem Finale der ersten Staffel von "The Mandalorian" in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Spanien und Italien.

