ProSieben setzt US-Serie "Grey’s Anatomy" ab Mai fort

© ABC

Im Mai kehrt die US-Krankenhausserie "Grey’s Anatomy" zurück ins ProSieben-Programm. Wenige Wochen später steht auch ein spezielles Jubiläum an. Im Fahrwasser der erfolgreichen Serie soll auch "Atlanta Medical" weitergehen.



16.04.2020 - 12:39 Uhr von Timo Niemeier 16.04.2020 - 12:39 Uhr

ProSieben hat den Start der 16. Staffel "Grey’s Anatomy" angekündigt. Die neuen Episoden sind ab dem 6. Mai immer mittwochs ab 20:15 Uhr zu sehen. In der kommenden Staffel wird unter anderem geklärt, ob Meredith (Ellen Pompeo) nach einer illegal durchgeführten Operation wieder praktizieren darf oder ob sie ihre Zulassung verliert. Im Juni wird ProSieben übrigens die 350. Folge der Serie ausstrahlen - diese macht "Grey’s Anatomy" zur am längsten laufenden US-Krankenhaus-Serie.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann sagt: "Wenn 'Grey's Anatomy' läuft, ist für meine Frau und mich der Mittwoch als Fernsehabend gesetzt. Es ist schon besonders, wie es Produzentin Shonda Rhimes gelingt, die Geschichte von Meredith und ihren Kollegen so zu erzählen, dass man keine Minute verpassen will. Nach so vielen Staffeln hat man fast das Gefühl, man gehöre zum Pflegepersonal."

"Grey’s Anatomy" ist seit Jahren eine der wenigen US-Serien, die nach wie vor für gute Quoten sorgt. Die Serie liegt seit einigen Jahren bei kontinuierlich etwas mehr als zehn Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe - und damit über dem Senderschnitt von ProSieben.





Im Fahrwasser von "Grey’s Anatomy" will ProSieben ab Mai auch die zweite Staffel von "Atlanta Medical" zu Ende bringen. Die Serie ist ab dem 6. Mai immer im Anschluss ab 21:15 Uhr zu sehen. Die bislang ausgestrahlten Folgen erreichten im Schnitt aber nicht einmal sieben Prozent Marktanteil - die Serie muss sich also ganz schön strecken, um doch noch als Erfolg durchzugehen. Ab 22:15 Uhr wiederholt ProSieben noch einmal die zweite Staffel von "9-1-1 Notruf L.A.".

Teilen