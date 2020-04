RTLzwei ruft eigenen "Muttertag" in der Primetime aus

© RTLzwei

Anfang Mai wird RTLzwei seine Primetime freiräumen und den "RTLzwei-Muttertag" begehen. Zwei Stunden lang sollen drei Mütter im Mittelpunkt stehen, bei denen sich ihre Familien in Form besonderer Überraschungen bedanken wollen.



17.04.2020 - 11:32 Uhr von Alexander Krei 17.04.2020 - 11:32 Uhr

Eigentlich wird der Muttertag in diesem Jahr am 10. Mai begangen, doch RTLzwei zieht den Ehrentag um ein paar Tage vor. Schon am Mittwoch, den 6. Mai gibt es um 20:15 Uhr den "RTLzwei-Muttertag" zu sehen. Dabei handelt es sich um eine zweistündige Dokusoap, in deren Mittelpunkt drei Familien stehen, die sich engagieren, um das weibliche Familienoberhaupt von ganzem Herzen glücklich zu machen.





Dabei geht es nach Angaben des Senders um "eine große Überraschung, die ihr eine riesige Freude bereiten und ein Symbol für die Dankbarkeit sein soll, die im stressigen Alltag oft vergessen wird". So blickt RTLzwei unter anderem nach Nürnberg, wo die alleinerziehende Birgit als Intensivkrankenschwester freiwillig in der Nacht arbeitet, um tagsüber für ihre drei Kinder da zu sein. Auch eine achtfache Mutter aus Berlin soll im Rahmen der Sendung überrascht werden.

"Es wird Zeit unseren Müttern einmal von ganzem Herzen Danke zu sagen", beschreibt RTLzwei den Hintergrund des Primetime-Specials. "Danke für ihren treuen Einsatz, ihre unerschütterliche Liebe, ihre unerschöpfliche Geduld und ihre Stärke." Produziert wird "Der RTLzwei-Muttertag" von 99pro media.



