RTL setzt kurzfristig auf Hollywood gegen "Masked Singer"

Die munteren Umbauarbeiten am RTL-Programm gehen weiter. Am kommenden Dienstag wird der Sender kurzerhand einen Spielfilm gegen "The Masked Singer" ins Programm nehmen. Auch am späten Abend wird das Schema noch einmal verändert.



17.04.2020 - 13:12 Uhr von Alexander Krei 17.04.2020 - 13:12 Uhr

RTL wird sein Programm am kommenden Dienstag kurzfristig umbauen. Anstelle einer Wiederholung der Rankingshow "Die 25..." setzt der Kölner Sender stattdessen lieber auf einen Spielfilm. Anstelle von Geschichten, die "Hollywood sofort verfilmen" sollte, setzt RTL nun auf das echte Hollywood und zeigt ab 20:15 Uhr den Spielfilm "Guardians of the Galaxy" mit Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Bradley Cooper und Glenn Close.





Zuletzt war der Spielfilm vor etwas mehr als einem halben Jahr bei Vox zu sehen und verzeichnete dort fast 13 Prozent Marktanteil. Auf zweistellige Werte wird man nun auch bei RTL hoffen, nachdem "Die 25" zuletzt in Konkurrenz zu "The Masked Singer" und "Die Höhle der Löwen" mit kaum mehr als sieben Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen enttäuschte. Eine Woche später soll allerdings wie geplant "Die 25: Wenn eine Sekunde das ganze Leben verändert" ausgestrahlt werden.

Unterdessen nimmt RTL am späten Dienstagabend erneut Veränderungen vor. So gibt es schon ab der kommenden Woche um 22:20 Uhr Wiederholungen von "Take me out" mit Ralf Schmitz zu sehen, nach 23 Uhr folgt schließlich "Temptation Island", das - anders als zuletzt geplant - nun doch nicht im Doppelpack gesendet wird. Auch in den darauffolgenden Wochen setzt RTL auf das Zusammenspiel von "Take me out" und "Temptation Island".

Zuletzt hatte der Kölner Sender mehrfach sein Programm umgeworfen - nicht zuletzt als Reaktion auf "The Masked Singer", das wegen der Corona-Pause nun bis Ende April läuft. Im Zuge dessen wurde der Start der zweiten Staffel der RTL-Serie "Nachtschwestern" jüngst auf Anfang Mai verschoben.

