"Chez Krömer"-Wiederholungen demnächst auch im Ersten

Zwei Staffeln von "Chez Krömer" sind bislang im RBB Fernsehen zu sehen gewesen, im Sommer schafft Kurt Krömer mit dem Format auch den Sprung ins Hauptprogramm. Vorerst gibt's dort die alten Folgen zu sehen.



19.04.2020 - 10:33 Uhr von Timo Niemeier 19.04.2020 - 10:33 Uhr

Das Erste hat angekündigt, die RBB-Show "Chez Krömer" ab Juni zu wiederholen. Erstmals im ARD-Hauptprogramm zu sehen gibt es das Format am Donnerstag, den 4. Juni um 23:30 Uhr. Die Ausgaben will der Sender dann immer am späten Donnerstagabend zeigen.

"Chez Krömer" ist erstmals im vergangenen Jahr im RBB Fernsehen zu sehen gewesen, Anfang dieses Jahres folgte eine zweite Staffel. Das Format war 2019 das TV-Comeback für Kurt Krömer nach einer rund fünfjährigen Fernseh-Abwesenheit. In "Chez Krömer" trifft der Gastgeber auf Gäste, die nichts Besseres verdient haben – und für die sich Krömer oft gar nicht so wirklich interessiert, das bekommen sie dann auch zu spüren.

Bei Kritikern kam das Format bestens an: In diesem Jahr wurde "Chez Krömer" im Wettbewerb Unterhaltung mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet.

Zunächst war an dieser Stelle zu lesen, dass es sich bei den Ausgaben im Ersten um neue Folgen handelt. Tatsächlich zeigt Das Erste aber Wiederholungen. Wir bitten Sie den Fehler zu entschuldigen.

