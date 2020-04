Netflix macht viele Dokumentation gratis verfügbar

© Ian Llewellyn/Silverback/Netflix

Netflix hat auf der Videoplattform Youtube viele eigenproduzierte Dokumentationen zum Abruf bereitgestellt. Damit will man vor allem Schülern unter die Arme greifen, die derzeit per Fernunterricht lernen.



21.04.2020 - 15:20 Uhr von Timo Niemeier 21.04.2020 - 15:20 Uhr

Schon seit Jahren dürfen Lehrer ihren Schülern im Unterricht ausgewählte Netflix-Dokumentationen einmalig zeigen, wenn damit Bildungszwecke verfolgt werden. Weil wegen der Coronakrise aber die meisten Schulen geschlossen sind, ist das nicht mehr wie bislang möglich. Nun hat der Streamingdienst, nach eigenen Angaben auf Wunsch vieler Lehrkräfte, viele der "Educational Documentaries" bei Youtube zum Gratis-Abruf bereitgestellt. Insgesamt finden sich auf dem US-Channel des Streamingdienstes 34 Videos, die vorübergehend ohne Zusatzkosten angesehen werden können.

So hat Netflix bei Youtube alle Ausgaben der Doku-Reihe "Out Planet" in voller Länge bereitgestellt. Auf Youtube gibt es die Folgen im englischen Original, aber mit verschiedenen Untertiteln - auch deutsch ist eine Option. Weitere Dokus, die Netflix bei Youtube verfügbar gemacht hat, sind unter anderem: "Chasing Coral", "Period. End of Sentence", "Abstract: The Art of Design", "Explained" und "Babies". Eine vollständige Liste der verfügbaren Inhalte findet sich hier.

Anders als bei Netflix selbst kann man bei den Youtube-Videos sehen, wie viele Menschen sie schon gesehen haben - und der Erfolg ist durchaus unterschiedlich. Einige "Our Planet"-Ausgaben kommen bereits auf fast 200.000 Views. Andere zur Verfügung gestellte Inhalte haben dagegen nur wenige tausend Aufrufe.

Grundsätzlich zählt Netflix derzeit zu den Gewinnern der Corona-Krise. Der Aktienkurs des Unternehmens war in den vergangenen Tagen so hoch wie nie zuvor. Netflix ist an der Börse inzwischen sogar erneut mehr wert als Disney - das war vor zwei Jahren allerdings schon einmal der Fall. Wie sich die Coronakrise tatsächlich auf die Nutzer- und Finanzzahlen von Netflix auswirkt, wird in Kürze feststehen. Am Dienstag nach US-Börsenschluss wird Netflix seine Zahlen für das erste Quartal 2020 veröffentlichen.

Teilen