Deutscher Verlagschef Dams verlässt Bauer Media Group

Sven Dams, der bislang das deutsche Verlagsgeschäft geleitet hat, und die Bauer Media Group gehen getrennte Wege. Und Bauer legt das Business Development im Publishing-Bereich im Lichte der Corona-Krise vorerst komplett auf Eis.



21.04.2020 - 22:18 Uhr von Uwe Mantel 21.04.2020 - 22:18 Uhr

Sven Dams, bislang CEO des deutschen Verlagsgeschäfts der Bauer Media Group und Co-Präsident der weltweiten Publishing-Aktivitäten, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heißt. Die Nachfolge wird jeweils intern geregelt: Ingo Klinge, bislang schon stellvertretender Leiter der deutschen Publishing Business Unit, rückt zum CEO auf, Rob Munro-Hall, der die weltweiten Publishing-Aktivitäten bislang gemeinsam mit Dams geleitet hatte, steht nun allein als Präsident an der Spitze. Ingo Klinge wird direkt an ihn berichten.

Bemerkenswert ist aber vor allem auch die Ankündigung, dass man das Business Development im klassischen Verlagsgeschäft vorerst völlig auf Eis legt. Offiziell will man das als Reaktion auf die Corona-Krise verstanden wissen und abwarten, bis "mehr Visibilität auf die langfristigen strukturellen Folgen der Krise für die Wirtschaft besteht." Doch auch dann wird man nicht mehr auf die Expertise von Stefanie Hauer zurückgreifen können, die diesen Bereich bislang geleitet hat - sie verlässt Bauer nämlich ebenfalls.

Zu den Personalien kommentiert Veit Dengler, CEO der Bauer Media Group: "Mit Rob erhält die Business Area einen umsichtigen und entscheidungsstarken Leiter mit jahrzehntelanger Erfahrung im Publishing-Geschäft. Ich freue mich sehr, dass er die Aufgabe übernommen hat und wünsche ihm weiter eine glückliche Hand. Ich danke Sven für seine Leistungen für unser Unternehmen. In seinen knapp acht Jahren bei der Bauer Media Group hat er dem Publishing-Geschäft immer wieder entscheidende Impulse gegeben. Als Leiter der deutschen BU hat er großen Anteil daran, dass wir im Verlagsgeschäft so gut aufgestellt sind."

