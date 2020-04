"Nachricht von Mama": Sat.1 arbeitet an neuer Serie

© Pyjama Pictures / Thomas Leidig

Mit eigenproduzierten Fiction-Inhalten hatte Sat.1 zuletzt kein Glück, aufgeben will man aber nicht. Derzeit arbeitet man an einer neuen Serie, in der es emotional und humorvoll zugleich zugehen soll. Hinter dem Projekt steht die neue Produktionsfirma von Christian Ulmen.



22.04.2020 - 12:29 Uhr von Timo Niemeier 22.04.2020 - 12:29 Uhr

Im November 2019 ist bekannt geworden, dass Christian Ulmen und Carsten Kelber (Foto oben) zusammen die Pyjama Pictures GmbH gründen, als Gesellschafter mit dabei ist auch ProSiebenSat.1. Die Produktionsfirma, die auch "jerks" verantwortet, hat nun ein weiteres Projekt in der Pipeline. So entwickelt man für Sat.1 die neue Drama-Serie "Nachricht von Mama", das hat der Sender gegenüber DWDL.de bestätigt.





In der Serie geht es um eine junge Mutter, die ihrem Mann und ihren Kindern hunderte Handynachrichten und Videos voller Weisheit und Lebensfreude hinterlässt, um auch in der Zeit nach ihrer tödlichen Krankheit weiter Teil der Familie zu sein. Sat.1 verspricht viele emotionale und humorvolle Geschichten. Einen Erfolg in der Fiction kann der Sender gut gebrauchen: Zuletzt gingen mit "Think Big!" und "Die Läusemutter" zwei eigenproduzierte Comedy-Serien sang- und klanglos unter. Auch die Krimi-Reihen, auf die man große Stücke hielt, waren im Herbst 2019 eine große Enttäuschung.

Die Idee zu "Nachricht von Mama" basiert auf einer Folge der "Oprah Winfrey Show", in der eine schwerkranke Mutter porträtiert wurde. Carsten Kelber, Geschäftsführer und Produzent von Pyjama Pictures, sagt: "Sie hinterließ ihrer kleinen Tochter viele hundert Tapes mit Nachrichten voller Liebe, Klugheit und Humor, um ihr Kind in den kommenden Jahren weiterhin zu begleiten. Wir haben uns gefragt: Wie können wir diese Geschichte ins Jahr 2020 transportieren? Heraus kam 'Nachricht von Mama'." Christian Ulmen ergänzt: "Wir freuen uns, neben 'jerks.' mit einer weiteren Herzensgeschichte ins erste Pyjama-Jahr zu starten, die ebenfalls auf einer wahren Begebenheit beruht. Bei dieser emotionalen Familienserie geht es um die große Frage: Was geben wir unseren Kindern mit auf den Weg?"





Jana Kaun, bei ProSiebenSat.1 derzeit Vice President Local Fiction, sagt zur Serie: "Gerade in der heutigen Zeit müssen wir lernen, aus jeder Krise auch etwas Positives zu ziehen. Die Geschichte von 'Nachricht von Mama' mag auf den ersten Blick traurig wirken, wird aber auf sehr lebensbejahende und humorvolle Art erzählt. Ein echtes Herzensprojekt für alle Beteiligten!" Kaun vertritt in ihrer derzeitigen Position Yvonne Weber, die sich in Elternzeit befindet und normalerweise die deutschen Fiction-Produktionen der Sendergruppe verantwortet.

Teilen