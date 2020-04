Toggo Radio: Super RTL startet neuen Radiosender für Kids

© Super RTL

Kommende Woche feiert der Kölner Familiensender Super RTL seinen 25. Geburtstag und ergänzt ab Ende Mai die zwei linearen TV-Kanäle mit einem neuen Radiosender für Kinder und Familien, wie Geschäftsführer Claude Schmit verrät.



22.04.2020 - 19:05 Uhr von Thomas Lückerath

Man spricht seit zwei Jahren sehr gerne vom Content Hub bei Super RTL. Der Anglizismus fasse viel besser zusammen, was das Unternehmen seit einigen Jahren anbiete, als die bloße Reduzierung auf einen Kindersender. Beim bevorstehenden 25. Geburtstag feiert Super RTL kommende Woche jedoch erst einmal genau das: Den Start des linearen Fernsehsenders am 28. April 1995.

Mit dem heutigen Marktführer im Kinderfernsehen hatte der zum Start beliebig wirkende Sender mit dem irreführenden Namen natürlich wenig zu tun. Während die Geschichte von Super RTL in der Primetime eine von vielen Fehlschlägen und Kurswechseln war, wurde das Kinderprogramm unter der Marke Toggo frühzeitig ins Netz verlängert und das dank kostenpflichtiger Angebote nicht nur als Marketing sondern mit funktionierendem Geschäftsmodell.Zum 25. Geburtstag wird das berüchtigte Content Hub um eine weitere Disziplin erweitert: Neben Fernsehen und Online will Super RTL ab Ende Mai auch im Radio angreifen und hier den ersten vermarkteten nationalen Kinder- und Familiensender etablieren, der über eigene Plattformen, bekannte Aggregatoren für Radiosender sowie die in den vergangenen Jahren immer häufiger in Haushalten und auch Kinderzimmern vertretenen Smart-Devices wie Amazons Alexa und anderen Geräten verbreitet werden soll."Mit Toggo Radio vervollständigen wir unser Portfolio für Kinder und Familien, aber auch für den Werbemarkt. Die Audionutzung hat stark zugenommen. Kinder hören mit Begeisterung Musik, Hörspiele und Nachrichten, die für sie gemacht sind. Und überall dort, wo Kinder sind, wollen auch wir sein. Deshalb ist dieses Angebot ein logischer Schritt für uns", erklärt Claude Schmit (Foto) im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de.

Starten soll der Sender noch im Mai. Geplant ist ein "familienfreundliches Programm als täglicher Begleiter für Klein und Groß". Neben einer täglichen Morning-Show stehen Chartmusik sowie Kinderlieder und Hörspiele auf dem Programm. Eine klassische Radio-Verbreitung via Frequenz ist zum Start nicht vorgesehen. Via DAB hingegen ist auch schon die vom WDR betriebene Kinderwelle "Die Sendung mit der Maus zum Hören" am Start, die erst vor einigen Monaten aus dem Radiosender KiRaKa hervorgegangen ist. Denkbar aber, dass man sich mit Toggo Radio für den Nachfolger, DAB+, bewirbt. Dort läuft der Kampf um die Frequenzen.

Mehr über 25 Jahre Super RTL, Kinderfernsehen in der Corona-Krise, die Expansion ins Radio und die angekündigte Nachrichten-Offensive sowie seine eigenen 25 Jahre im Unternehmen erzählt Geschäftsführer Claude Schmit im DWDL.de-Interview, das am kommenden Montag erscheint.

