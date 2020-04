Leonines Streaming-Angebote werden eigenständig

© Leonine

Die Streaming-Services von Leonine, also Home of Horror, Filmtastic und Arthouse CNMA werden künftig als eigenständige SVoD-Angebote aufgestellt sein. Bislang ist man noch abhängig von Amazon, damit soll aber schon bald Schluss sein.



23.04.2020 - 10:53 Uhr von Timo Niemeier 23.04.2020 - 10:53 Uhr

Sie sind bislang noch ziemlich unbekannt, gehören aber wie etwa i&u und Wiedemann & Berg zu Leonine. Die Rede ist von den Streaming-Angeboten Home of Horror, Filmtastic und Arthouse CNMA. Sie haben KKR und Fred Kogel bei der Übernahme der Tele München Gruppe und der diversen anderen Firmen geerbt - und wollen sie nun ausbauen. Wie Leonine nun nämlich bekanntgegeben hat, soll aus den drei SVoD-Channels ein eigenständiges Angebot werden.

Künftig werden die Dienste sowohl über eigene Webseiten als auch über Apps für iOS- und Android-Endgeräte direkt zum Abonnement zur Verfügung stehen. Bislang sind Home of Horror, Filmtastic und Arthouse CNMA ausschließlich im Programmangebot von Amazon Channels verfügbar. Der Startschuss in die Eigenständigkeit fällt bereits am 1. Mai, dann wird zumindest Home of Horror mit eigener Webseite und App um die Gunst der Kunden buhlen. Die Library soll sukzessive auf rund 500 Filme und Serien aus dem Genre Horror ausgebaut werden.

Am 1. Juli und 1. August folgen schließlich Filmtastic und Arthouse CNMA mit eigenen Angeboten. Filmtastic wirbt mit einer "großen Vielfalt an Kinofilmen und Blockbustern" wie "Aviator" und "Rush - Alles für den Sieg". Aber auch Kultfilme wie "Pulp Fiction" und "Sin City" gibt es auf der Plattform zu sehen. Bei Arthouse CNMA können vor allem Independent- und Autoren-Werken gestreamt werden. Bei den Kosten liegen die drei Dienste deutlich unter denen von Netflix & Co. Nach einem 14-tägigen Probe-Abo verlangt Leonine jeweils 3,99 Euro pro Monat für einen der Dienste.





Danny Humphreys, Director Digital Sales & Development bei Leonine Distribution, sagt: "Aufgrund des Erfolgs unserer Streaming-Services auf den bisherigen Plattformen und der stetig steigenden Abonnenten-Zahlen sind wir den nächsten logischen Schritt in der Entwicklung unserer Streaming-Angebote gegangen. Ich freue mich sehr, dass wir den Zuschauer*innen unser inhaltlich hochwertiges und mit hohen Ansprüchen kuratiertes Programmangebot nun auch direkt im Abo zum individuellen Abruf anbieten können. Mit umfassenden Features und einem besonders attraktiven Preis versprechen unsere drei Programmmarken damit ein einmaliges Seherlebnis für die Fans der unterschiedlichen Genres in jeder Nutzungssituation, zu Hause wie unterwegs und zu jeder Zeit."

