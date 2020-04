Silbereisen hat keine Zeit für weitere "DSDS"-Einsätze

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Nach dem Rauswurf von Xavier Naidoo sprang Florian Silbereisen in mehreren Folgen von "Deutschland sucht den Superstar" ein, doch im nächsten Jahr wird der Entertainer nicht mehr dabei sein. "Bild" spekuliert zudem über einen weiteren Abgang.



24.04.2020 - 10:26 Uhr von Alexander Krei 24.04.2020 - 10:26 Uhr

Wenn "Deutschland sucht den Superstar" im kommenden Jahr in die 18. Staffel gehen wird, wird Florian Silbereisen nicht mehr als Juror mit dabei sein. Das bestätigte Dieter Bohlen der "Bild"-Zeitung. "Er wird nicht mehr zurückkehren, das war mehr oder weniger von Anfang an so abgesprochen. Er ist ja nur kurzfristig für Xavier Naidoo eingesprungen, mehr ist leider nicht möglich", sagte der Jury-Chef dem Blatt.





Silbereisen selbst erklärte, ihm habe "DSDS" sehr viel Spaß gemacht. "Aber ich konnte nur deshalb in drei Folgen dabei sein, weil aufgrund der Corona-Krise andere Termine wie zum Beispiel 'Traumschiff'-Drehs abgesagt wurden. Zeitlich wäre es durch meine TV-Shows und unsere Schlagerfest-Tournee für mich gar nicht möglich, in der kompletten nächsten Staffel mitzuwirken."

Und so ist noch unklar, in welcher Besetzung die Jury von "Deutschland sucht den Superstar" im kommenden Jahr zusammenkommen wird. "Bild" spekuliert bereits über eine mögliche Ablösung von Oana Nechiti - möglicherweise könnte einzig Pietro Lombardi an der Seite von Dieter Bohlen zurückkehren. RTL äußerte sich zu den Spekulationen zunächst nicht und verwies darauf, "wie immer zur rechten Zeit alle Infos zur neuen DSDS-Staffel" bekanntgeben zu wollen.





Aus Quotensicht ist "Deutschland sucht den Superstar" für RTL noch immer ein verlässlicher Erfolg, auch wenn die Zuschauerzahlen in diesem Jahr noch einmal leicht gesunken sind. Im Schnitt verzeichnete die Castingshow knapp 18 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, mit 4,24 Millionen Zuschauern

Teilen