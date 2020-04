ZDFkultur zeigt online Lesungen bekannter Schriftsteller

© ZDFkultur

Um auch die literarischen Bedürfnisse in diesen Zeiten besser befriedigen zu können, lädt ZDFkultur die wichtigsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu exklusiven Lesungen ein. Unter anderem Lutz Seiler ist dabei.



24.04.2020 - 11:23 Uhr von Kevin Hennings 24.04.2020 - 11:23 Uhr

Mit "Literatur Session - Starautor*innen lesen aus ihren Werken" ergänzt ZDFkultur sein Online-Angebot. Mit der neuen Sendung, in der ausgewählte Autorinnen und Autoren aus ihren lyrischen Werken vorlesen, sollen unterschiedliche Genres und ein breites Themenspektrum präsentiert werden. Die ersten Lesungen stehen auf zdfkultur.de bereits zur Verfügung.

Mit dabei sind unter anderem Herta Müller, Sebastian Fitzek, Robert Seethaler, Peter Schneider, Judith Schalansky und Leif Randt. Auch Lutz Seiler, Gewinner des Literaturpreises der Leipziger Buchmesse 2020, ist vertreten und liest aus seinem Wende-Roman "Stern 111". Obendrein trägt er im Rahmen des neuen ZDFkultur-Formats ein bislang unveröffentlichtes Gedicht vor.

Und sonst? Sebastian Fitzek, ein Autor der gerne haarsträubende Geschichten erzählt, liest aus seinem neuen Thriller "Das Geschenk" vor. Robert Seethaler, Schriftsteller, Schauspieler und Drehbuchautor, erzählt in "Das Feld", was Verstorbene im Rückblick über ihr eigenes Leben zu berichten wissen. Peter Schneider blickt in seiner Essaysammlung "Denken mit dem eigenen Kopf" auf die herausragenden politischen Ereignisse und Verwerfungen des 20. Jahrhunderts und kontrastiert Aufzeichnungen von damals mit Gedanken von heute.

Die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller liest Ausschnitte aus ihrem Roman "Atemschaukel", der 2009 erschienen ist und mit zahlreichen Preisen versehen wurde. Er erzählt die tragische Geschichte des 17-jährigen Rumäniendeutschen Leo Auberg, der 1945 in ein sowjetisches Arbeitslager verschleppt wird. Judith Schalansky bringt allen Interessenten zudem in ihrem "Verzeichnis einiger Verluste" nahe, wie das Verlorene Spuren im Leben der Menschen hinterlässt. Und Leif Randt erzählt in "Allegro Pastell" von all dem, was Liebe mit sich bringt - vor allem Glück, laut ihm.

