Sat.1 arbeitet schon an seiner nächsten Crime-Doku

Der einst durch "Richterin Barbara Salesch" bekannt gewordene Anwalt Bernd Römer soll eine eigene Sendung bekommen. Redseven arbeitet für Sat.1 an dem neuen Crime-Format, das zur veränderten Vorabend-Strategie des Senders passt.



29.04.2020 - 11:09 Uhr von Alexander Krei 29.04.2020 - 11:09 Uhr

Nach zahlreichen Rückschlägen am Vorabend hat Sat.1 die gescripteten Crime-Dokus neu für sich entdeckt. Aktuell plant der Sender nach DWDL.de-Informationen bereits ein weiteres Format: Wie Sat.1-Sprecherin Diana Schardt auf Nachfrage bestätigte, arbeitet die Produktionsfirma Redseven Entertainment an einem Format mit dem Titel "Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt".

Im Zentrum der Sendung soll der Rechtsanwalt Bernd Römer stehen, den Sat.1-Zuschauer aus zahlreichen Formaten des Privatsenders kennen. Bekannt wurde Römer einst durch die Gerichtsshow "Richterin Barbara Salesch", in der er zwölf Jahre in der Rolle des Staatsanwalts mitwirkte. Später war er auch bei "Niedrig & Kuhnt", "Familien-Fälle" und "Anwälte im Einsatz" zu sehen - nun winkt also gar eine eigene Sendung.

Wann diese gedreht werden kann, ist bisher wegen der derzeitigen Corona-Beschränkungen noch nicht klar. Sicher ist jedoch, dass Sat.1 mit "Zugriff Berlin - Team Römer" die zwischenzeitlich eingedämme Crime-Programmfarbe weiter ausbauen wird. Erst vor wenigen Wochen hatte der Sender die von Filmpool produzierten Formate "Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle" sowie "Grünberg und Kuhnt" am Vorabend platziert - bislang mit mäßigen Quoten.

Weiteren Schwung erhofft sich Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger von "K11 - Die neuen Fälle". Rund sieben Jahre nach der Einstellung kehrt die von Constantin Entertainment produzierte Scripted Reality am 11. Mai um 18:00 Uhr ins Programm zurück. In ihren besten Zeiten hatte "K11" mehr als vier Millionen Zuschauer erreicht. Heute würde man sich in Unterföhring sicher schon mit deutlich weniger zufrieden geben.

