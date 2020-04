24/7 Hunde-Formate: Sixx feiert im Juni "Tag des Hundes"

© sixx

Sixx ruft Anfang Juni den "Tag des Hundes" aus und wird an diesem Tag ausschließlich Hunde-Formate zeigen. Bereits im Mai nimmt Sat.1 Gold ein Corona-Special von "Haustier sucht Herz" ins Programm.



28.04.2020 - 15:08 Uhr von Timo Niemeier 28.04.2020 - 15:08 Uhr

Am 7. Juni feiert Sixx den "Tag des Hundes", das hat der Sender nun angekündigt. Am ersten Sonntag im Juni wird man rund um die Uhr verschiedene Formate zeigen, in denen Hunde im Mittelpunkt stehen. Ausgestrahlt werden dann Sendungen wie "Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Fälle", "Der Hundetrainer - Lucky Dogs mit Brandon McMillan" und "Der Welpentrainer".

Etwas früher, am 28. Mai, wird es bei Sat.1 Gold ein Corona-Special von "Haustier sucht Herz" mit Jochen Bendel zu sehen geben. In der Sondersendung geht es darum, welche Auswirkungen das Coronavirus auf die Tiervermittlung hat. Wegen der bestehenden Beschränkungen werden Tiere in Tierheimen derzeit schlechter vermittelt, gleichzeitig wird der Platz in den Einrichtungen knapp und die Einnahmen brechen ein.

