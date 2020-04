HSE24 mit gleich vier personellen Neuzugängen

© HSE24

Der Teleshopping-Sender HSE24 hat gleich vier personelle Neuzugänge angekündigt, neben einem neuen Finanzchef gibt es auch einen neuen Marketing-Leiter. Letzterer dürfte auch dringend nötig sein, nachdem zuletzt eine Kampagne nach hinten los ging.



28.04.2020 - 16:24 Uhr von Timo Niemeier 28.04.2020 - 16:24 Uhr

Mitte des Monats erlebte der Teleshopping-Sender HSE24 einen mittelschweren Shitstorm, nachdem man in einem Werbespot damit kokettierte, einen Hamster umzubringen. Prompt gingen Tierschützer auf die Barrikaden und riefen zum Boykott des Senders auf, kurz darauf tauschte der Sender den Hamster im Spot gegen ein Handy aus (DWDL.de berichtete). Nun hat HSE24 angekündigt, mit Michael Geiß einen neuen Marketing-Chef engagiert zu haben.

Geiß kommt von Thalia, wo er 2010 seine Karriere im Bereich CRM startete. Als Leiter Online-Marketing verantwortete er zuletzt auch die gesamte Media-Verantwortung des Buchhändlers. Bei HSE24 arbeitet er künftig als Executive Vice President Marketing und wird als eben solcher alle Marketingaktivitäten und damit das Online-Marketing, Brand Marketing, Customer Relationship Management und den Bereich Campaign & Advertising steuern. Der 36-Jährige berichtet an Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung von HSE24.

Darüber hinaus gibt es noch drei weitere Neuzugänge beim Sender. So wird Michael Dippl zum 1. Mai neuer Chief Financial Officer beim Unternehmen. Er folgt damit auf Ralph Brugger, der HSE24 nach 20 Jahren verlässt. Dippl war zuletzt als Chief Financial Officer bei Metro Cash & Carry Österreich sowie als Managing Director für die Metro Cash & Carry International Holding tätig.





Außerdem neu bei HSE24: Roman Klein, der als Executive Vice President Human Resources arbeiten wird. Der neue Personalchef kommt von Puma, wo er seit 2011 tätig war und zuletzt als Regional Director People & Organisation das strategische Personalmanagement in der Region EEMEA verantwortete. Außerdem kommt Roloff Rieck von BestSecret, Schustermann & Borenstein zu HSE24. Beim Sender arbeitet er künftig als Executive Vice President Planning & Allocation, in dieser Position verantwortet er die strategische sowie operative Waren- und Vertriebssteuerung.

Teilen