"AWZ"-Schauspieler Ron Holzschuh mit 50 Jahren verstorben

Ron Holzschuh ist nach einer kurzen, schweren Krankheit gestorben. Der Schauspieler ist gerade einmal 50 Jahre alt geworden und hinterlässt eine erwachsene Tochter. Zuletzt war er in "Alles was zählt" zu sehen.



29.04.2020 - 14:27 Uhr von Kevin Hennings 29.04.2020 - 14:27 Uhr

Ron Holzschuh ist tot. Der Schauspieler verstarb am vergangenen Montag, dem 27. April im Alter von 50 Jahren in seinem Elternhaus in Mülsen. Als Ursache wurde eine "kurze, schwere Krankheit" genannt, genaueres wurde nicht kommuniziert. Er hinterlässt eine erwachsene Tochter. Holzschuh war in den vergangenen Jahren in diversen Daily-Soaps zu sehen, darunter "Verbotene Liebe", "Eine wie keine", "Anna und die Liebe" und "Unter uns". Seit März 2019 spielte er zudem die Rolle des Niclas Nadolny in "Alles was zählt". Für die UFA Serial Drama-Produktion stand er zuletzt im März vor der Kamera.

"Ron ist in den letzten Monaten für uns alle ein wichtiger Mensch in der AWZ-Familie geworden", erklärt Produzent Damian Lott. "Mit seiner Menschlichkeit, seiner Herzenswärme und seiner großen Leidenschaft für die Schauspielerei hat er uns in einem Maße begeistert, was unvergleichlich ist. Wir werden ihn sehr vermissen. Wir, das ganze AWZ-Team, sind in Gedanken bei seiner Familie und Freunden. Ihnen möchten wir in diesem schweren Moment unser tiefstes Mitgefühl aussprechen."

"Ron Holzschuh hat seiner Rolle Niclas Nadolny und damit auch unserer Serie "Alles was zählt" mit seiner leidenschaftlichen und engagierten Arbeit seinen Stempel aufgedrückt", so Katharina Katzenberger, verantwortliche Redakteurin bei RTL. "Er war ein toller Schauspieler und Kollege, ein ganz besonderer Mensch. Auch wir werden ihn sehr vermissen. Unser Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Liebsten, denen wir viel Kraft in dieser schweren Zeit wünschen."

Ron Holzschuh wurde am 20. November 1969 in Zwickau geboren. Nach einer tänzerischen Ausbildung machte er seine Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Neben der Schauspielerei war Holzschuh auch als Coach im Bereich Atmung, Mitte und Klangbildung, Biomechanik, Präsenz und Leistungsoptimierung für darstellende Künstler und Leistungssportler tätig. Zudem hegte er eine große Leidenschaft für Musik und war als Sänger und Choreograf tätig.

