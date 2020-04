WM-Show: ServusTV bietet MotoGP-Alternativprogramm an

© ServusTV

Nicht nur König Fußball musste in diesen unbeständigen Zeiten pausiert werden, auch der Rennkalender der MotoGP musste drastisch geändert werden. ServusTV hat sich nun Alternativen einfallen lassen, bevor die Räder wieder rollen dürfen.



29.04.2020 - 16:15 Uhr von Kevin Hennings 29.04.2020 - 16:15 Uhr

Erst heute haben die FIM, IRTA und Dorna offiziell entschieden, dass der HJC Helmets Grand Prix von Deutschland, das Motul TT von Assen und der Grand Prix von Finnland nicht stattfinden können. Eine erwartbare Entscheidung, was es MotoGP-Fans jedoch nicht unbedingt leichter macht. Einen gewissen Ersatz könnte jedoch das Alternativprogramm von ServusTV sein. Ab sofort wird jeden Sonntag bis zum richtigen WM-Start die Sendung "We miss MotoGP™" ausgestrahlt, die aus einer aktuellen Pre- und Postshow sowie Dokumentationen mit Highlights der letzten Jahre, prominenten Gästen und News besteht. Los geht es am Sonntag, dem 3. Mai um 15:45 Uhr.

Kommentator Christian Brugger wird dann mit dem aus dem Homeoffice zugeschalteten Experten Alex Hofmann durch die Sendung führen Gemeinsam versucht das ServusTV-Duo alles, was die MotoGP derzeit bewegt, einzuschätzen und richtig einzuordnen. Am selben Tag wird online zudem der Große Preis von Spanien ausgetragen. Das Virtual Race findet um 15 Uhr statt. Gefahren wird auf dem Circuito de Jerez, wo sich die Weltelite des Motorradrennsports an diesem Wochenende auch unter normalen Umständen zum realen Schlagabtausch getroffen hätte. Die Besonderheit: Anders als zuletzt werden erstmalig alle MotoGP™-Klassen - MotoGP™, Moto2™ und Moto3™ - auf der eSport-Bühne ausgetragen.

Wer dann immer noch nicht genug hat, kann seit einigen Tagen auf den neuen Podcast "Passion" zurückgreifen. Dort informiert ServusTV in etwa 30-45 Minuten regelmäßig über aktuelle Entwicklungen und gibt Einblicke in die Technik, Leidenschaft und Lifestyle der beiden Rennserien MotoGP™ und WorldSBK. Moderiert wird der Podcast von Katharina Untersberger, Produzentin für Motorsport bei ServusTV. In der ersten Folge wird das Thema "Wie verändert sich der Motorsport durch die Corona-Krise?" besprochen.

