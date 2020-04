Oliver Pocher moderiert neue Late-Night-Show bei RTL

© TVNow/Stefan Gregorowius

Oliver Pocher ist schon bald wieder in einer eigenen Late-Night-Show zu sehen, gemeinsam mit seiner Ehefrau Amira präsentiert er erstmals Mitte Mai "Pocher - gefährlich ehrlich!" bei RTL. Der Sendeplatz verspricht gute Quoten.



29.04.2020 - 21:49 Uhr von Timo Niemeier 29.04.2020 - 21:49 Uhr

Seit Oliver Pochers Auftritt im vergangenen Jahr bei "Let’s Dance" ist der Entertainer quasi omnipräsent bei RTL, der Sender hat sich die Dienste Pochers Ende 2019 sogar exklusiv gesichert. Der Komiker ist seither wieder als Moderator von "5 gegen Jauch" zu sehen, stellte sich in der Show "Bin ich schlauer als...?" einem Wettkampf mit den Zuschauern, trug ein öffentlichkeitswirksames Duell mit Michael Wendler aus und machte mit Günther Jauch und Thomas Gottschalk die "Quarantäne-WG". Außerdem arbeitet er derzeit mit seinem Vater an einem gemeinsamen neuen Format. Und ab Mitte Mai präsentiert er auch noch eine Late-Night-Show.

"Pocher – gefährlich ehrlich" heißt die neue Late-Night, von der RTL vorerst vier Ausgaben plant und die erstmals am 15. Mai zu sehen sein wird. Um 23:15 Uhr wird der Sender die erste Folge des neuen Formats live ausstrahlen. Der Sendeplatz ist durchaus prominent, im Vorfeld zeigt RTL nämlich eine neue Ausgabe von "Let’s Dance". Das eigentlich eingeplante "Exclusiv Spezial" entfällt an diesem Tag. Wann die anderen drei Ausgaben der Late-Night zu sehen sein werden, ist derzeit noch unklar.

Pocher bestreitet seine neue Sendung gemeinsam mit seiner Ehefrau Amira, mit der er zuletzt schon mehrfach öffentlich aufgetreten ist - sei es via Instagram oder beim Duell mit dem Wendler oder der ZDF-Show "Das Spiel beginnt!". Bei Audio Now sind die beiden zudem mit einem eigenen Podcast zu hören. Bei "Pocher – gefährlich ehrlich" agiert Amira als Sidekick, Pocher selbst soll in der Show seine "aktuellsten und lustigsten Instagram-Inhalte offen und ehrlich mit den TV-Zuschauern teilen". Nach seiner Fehde mit Michael Wendler keilt Pocher derzeit vor allem gegen sogenannte Influencer oder Promis, die mit Werbung auf Instagram Geld verdienen. Dabei kritisiert er unter anderem auch, dass einige von ihnen ihre Kinder vermarkten.





In jeder Ausgabe begrüßen die Pochers laut RTL zudem einen Gast, der "sich auf alles gefasst machen muss". Der Sender verspricht "unglaubliche Studioaktionen, lustige Talks und kuriose MAZ-Einspieler". Oliver Pocher selbst sagt zur neuen Show: "Es wird dringend Zeit für eine gefährlich ehrliche Sendung bei RTL. Und es wird Zeit für eine Sendung, die sich alles traut, kein Blatt vor den Mund nimmt und genau hinschaut, was so alles auf den Kanälen passiert. Bei Instagram, TikTok, Facebook. Achtung, Achtung, ich habe Zeit und ich gucke sogar noch das gute alte Fernsehen."

Für Pocher ist es ein Late-Night-Comeback nach vielen Jahren. Nachdem "Schmidt & Pocher" im Ersten 2009 ein jähes Ende nahm, moderierte er in Sat.1 noch bis 2011 die "Oliver Pocher Show". Obwohl Pocher mit seiner Sendung damals über Monate hinweg nur schlechte Quoten holte, hielt Sat.1 vergleichsweise lange durch und ließ den Entertainer gewähren, im März 2011 war dann aber doch Schluss - zuerst verkündet übrigens ausgerechnet von Harald Schmidt. Im Mai folgt nun also das Late-Night-Comeback bei RTL - dieses Mal aber vorerst auf Probe. Produziert wird "Pocher - gefährlich ehrlich!" übrigens von Pool of Brainz, dem neuen Joint Venture zwischen Pocher und i&u.

