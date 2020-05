RTL setzt "Gottschalk-Jauch-Schöneberger-Show" fort

© TVNOW / Guido Engels

Die Quoten stimmen und eine Fortsetzung ist bereits beschlossen: Ab August werden sich Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger wieder bei RTL duellieren. "Denn sie wissen nicht, was passiert" soll im August weitergehen.



03.05.2020 - 10:13 Uhr von Alexander Krei 03.05.2020 - 10:13 Uhr

Mit konstant mehr als drei Millionen Zuschauern war die jüngst zu Ende gegangene Staffel von "Denn sie wissen nicht, was passiert" die bislang erfolgreichste - und in der Zielgruppe verzeichnete die RTL-Show in der vorigen Woche mit mehr als 20 Prozent Marktanteil ebenfalls einen neuen Bestwert. Kein Wunder also, dass eine Fortsetzung der "Gottschalk-Jauch-Schöneberger-Show" bereits beschlossene Sache ist.

Wie Thomas Gottschalk am Samstag zum Ende der Sendung ankündigte, wird es im August ein Wiedersehen mit "Denn sie wissen nicht, was passiert" geben. Auch RTL hat inzwischen bestätigt, Ende August weitermachen zu wollen. Wann genau sich Spielleiter Thorsten Schorn wieder als Dompteur von Gottschalk und dessen Mitstreitern Günther Jauch und Barbara Schöneberger versuchen wird, ist aber noch nicht bekannt. Sehr wahrscheinlich dürfte es jedoch im Vorfeld der neuen "Supertalent"-Staffel weitergehen.

Seit August 2018 befindet sich "Denn sie wissen nicht, was passiert" im Programm von RTL - bei der von i&u produzierten Show handelt es sich um den Nachfolger der Spielshow "Die 2", in der Gottschalk und Jauch gegen Kandidaten aus dem Publikum antraten. Beliebt ist das Format indes nicht nur beim Publikum: Im vergangenen Jahr erhielt die Sendung eine Nominierung für den Grimme-Preis.

