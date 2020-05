"Aktenzeichen": Sabine Zimmermann ist gestorben

© ZDF/Hermann Roth

Sabine Zimmermann, Adoptivtochter von "Aktenzeichen XY... ungelöst"-Erfinder Eduard Zimmermann und selbst über viele Jahre vor und hinter den Kulissen Teil des Teams, ist gestorben. Rudi Cerne würdigt sie als "die Seele von 'XY'".



04.05.2020 - 10:28 Uhr von Uwe Mantel 04.05.2020 - 10:28 Uhr

Die ehemalige ZDF-Moderatorin Sabine Zimmermann ist am 1. Mai im Alter von 68 Jahren in München gestorben. 1987 holte Eduard Zimmermann seine Adoptiv-Tochter als Co-Moderatorin bei "Aktenzeichen XY... ungelöst" vor die Kamera, wo sie sich aus dem "Aufnahmestudio" München meldete. Nachdem sich ihr Vater in den Ruhestand verabschiedet hatte, präsentierte sie die Sendung bis 2001 weiterhin an der Seite von Butz Peters. Zwischen 1998 und 2001 übernahm sie auch die Moderation von "Vorsicht, Falle!". Danach konzentrierte sie sich auf die Arbeit hinter den Kulissen und blieb bis 2011 Produktionsleiterin von "Aktenzeichen".

Frank Zervos, ZDF-Hauptredaktionsleiter Fernsehfilm/Serie I, würdigt die Verstorbene: "Sabine Zimmermann war wie ihr Vater über viele Jahre ein wichtiger Teil von 'Aktenzeichen XY… ungelöst'. Mit ihrer Arbeit hat sie zum großen und anhaltenden Erfolg der Sendung beigetragen, die seit über 50 Jahren ein starker und verlässlicher Partner der Ermittlungsbehörden ist. Wir trauern mit ihren Angehörigen."

Moderator Rudi Cerne, der die Fahndungssendung seit 18 Jahren moderiert: "Die Nachricht von Sabines Tod hat mich sehr bewegt. Sie war eine beeindruckende Persönlichkeit und immer noch die Seele von 'Aktenzeichen XY… ungelöst'. Ich bin ihr ewig dankbar, dass sie mich zu Beginn so großartig unterstützt hat. Mit ihrer offenen und herzlichen Art war sie mir eine große Hilfe. Danke, Sabine!"

