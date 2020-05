Sky zeigt noch ab Mai neue Krimiserie mit Cobie Smulders

© Sky Deutschland/David Bukach

In wenigen Wochen wird die US-Serie "Stumptown" auch in Deutschland zu sehen sein, Sky hat den Start nun für Mitte Mai angekündigt. Die Hauptrolle in der Serie spielt Cobie Smulders, die durch "How I Met Your Mother" bekannt wurde.



04.05.2020 - 14:09 Uhr von Timo Niemeier 04.05.2020 - 14:09 Uhr

Sky hat den Start der US-Serie "Stumptown" angekündigt. Die 18 Folgen der ersten Staffel sind ab dem 19. Mai immer dienstags um 20:15 Uhr bei Sky One zu sehen. Parallel dazu gibt es die Serie auch auf den diversen Abruf-Plattformen von Sky. In den USA feierte die Serie bereits im vergangenen Herbst bei ABC ihre Premiere, das Staffelfinale war dort Ende März zu sehen. Die Hauptrolle spielt Cobie Smulders, darüber hinaus sind auch Jake M. Johnson, Michael Ealy, Cole Sibus, Adrian Martinez und Camryn Manheim zu sehen.

Smulders, die durch ihre Rolle der Robin bei "How I Met Your Mother" bekannt wurde, verkörpert in "Stumptown" die Detektivin Dex Parios. Die leidet an einer posttraumatischen Störung, mit geregelten Jobs kommt sie nicht mehr klar. Leider hat sie auch noch eine Schwäche fürs Glücksspiel, dabei aber viel Pech. Um ihre Spielschulden zu begleichen, soll sie die Enkelin der Casino-Besitzerin aufspüren - und findet Gefallen an der Detektivarbeit. Das schnelle Geld hilft ihr außerdem, sich um ihren kleinen Bruder zu kümmern, der Down-Syndrom hat. Bald geht die taffe Detektivin mit ihren raffinierten aber auch rabiaten Ermittlungsmethoden auf immer mehr actionreiche Einsätze in den Straßen von Portland.

