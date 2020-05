"Tiger King" als Serie: Nicolas Cage spielt Joe Exotic

© Netflix

Die Geschichte, die im Netflix-Hit "Tiger King" erzählt wird, ist derart fesselnd, dass inzwischen gleich zwei Serien-Projekte dazu geplant sind. In einem davon wird Nicolas Cage die Hauptrolle übernehmen. Für ihn ist es die erste reguläre Serienrolle.



05.05.2020 - 10:46 Uhr von Alexander Krei 05.05.2020 - 10:46 Uhr

Die Netflix-Dokureihe "Tiger King", die in Deutschland unter dem etwas sperrigen Titel "Großkatzen und ihre Raubtiere" zu sehen ist, entwickelte sich für den Streamingdienst in den vergangenen Wochen zu einem ungeahnten Hit, der weltweit für Gesprächsstoff lieferte. Nun ist sogar eine groß angelegte Serie über den schillernden Privatzoobesitzer Joe Exotic in Arbeit, wie der US-Branchendienst "Variety" berichtet.

Demnach soll Nicolas Cage die Hauptrolle übernehmen - für den Schauspieler, der mit Filmen wie "Leaving Las Vegas", "Ghost Rider" oder "The Rock - Fels der Entscheidung" Erfolge feierte, wäre es die erste reguläre Serienrolle. Produziert werden soll die "Tiger King"-Serie von Imagine Television Studios und CBS Television Studios. Wo die Produktion ausgestrahlt werden soll, ist noch nicht bekannt. Mit einer Bekanntgabe wird in den nächsten Tagen gerechnet.

Bei der Serie handelt es sich laut "Variety" übrigens keinswegs um eine Adaption der Doku-Reihe. Vielmehr basiert sie auf dem "Texas Monthly"-Artikel "Joe Exotic: A Dark Journey Into The World of a Man Gone Wild" von Autor Leif Reigstad, dessen Rechte sich die Produzenten bereits im Sommer 2019 sicherten und damit über ein halbes Jahr bevor "Tiger King" bei Netflix startete und Millionen Zuschauer ebenso faszinierte wie verstörte.

Nicolas Cage wird derweil nicht nur als Hauptdarsteller dabei sein, sondern auch als Executive Producer mit seiner Firma Saturn Films fungieren. Doch es gibt bereits weitere Konkurrenz: Mit "Saturday Night Live"-Star Kate McKinnon befindet sich bereits eine weitere "Tiger King"-Serie in Arbeit, die wiederum auf dem Wondery-Podcast "Joe Exotic" basiert. Auch in diesem Fall ist bislang nicht bekannt, wo die Serie zu sehen sein wird.

Teilen