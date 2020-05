Jamie Olivers Corona-Kochformat bald auch in Deutschland

© RTL Living / FremantleMedia

In Großbritannien hat TV-Koch Jamie Oliver in den zurückliegenden Wochen ein Format präsentiert, das aufgrund der Coronakrise entstanden ist. Ab Mitte Juni läuft "Keep Cooking and Carry On" auch in Deutschland.



05.05.2020 - 12:24 Uhr von Timo Niemeier 05.05.2020 - 12:24 Uhr

RTL Living hat die Ausstrahlung des Kochformats "Keep Cooking and Carry On" mit Jamie Oliver angekündigt. Die 20-teilige Reihe wird ab dem 18. Juni immer donnerstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen beim Bezahlsender ausgestrahlt. Das Format ist noch recht neu und lief in Großbritannien erstmals Ende März bei Channel 4. Entstanden ist die Sendung wegen der Coronakrise.

Der TV-Koch präsentiert in "Keep Cooking and Carry On" einfache Rezepte, die die Zuschauer zu Hause ohne Probleme nachmachen können. Außerdem soll den Zuschauern gezeigt werden, wie man kreativ mit Tiefkühlgerichten umgeht und was man alles aus Lebensmitteln, die im Vorratsschrank lagern, machen kann. Wegen Corona hat Oliver die Sendung bei sich zu Hause gedreht.

