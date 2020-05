HD+ bietet Neustart-Funktion nun auch bei RTL-Sendern

© HD+

Schon vor über einem Jahr hat HD+ neue Komfort-Funktionen wie den Neustart einer laufenden Sendung auf Knopfdruck eingeführt - allerdings nur für bestimmte Endgeräte und bestimmte Sender. Nun wird der Kreis um die RTL-Gruppe erweitert.



05.05.2020 - 13:21 Uhr von Uwe Mantel 05.05.2020 - 13:21 Uhr

HD+ bietet seine im vergangenen Jahr auf neuen UHD-Fernsehern von Samsung und Panasonic (ab Modelljahr 2019) eingeführte Neustart-Funktion, nun auch für die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland an. Konkret kommen also RTL HD, Vox HD, ntv HD, Nitro HD, RTLzwei HD und Super RTL HD neu hinzu. Bislang hatte HD+ nur mit ProSiebenSat.1 und Discovery entsprechende Verträge abschließen können. Wer in eine laufende Sendung schaltet, kann mit der Funktion einfach aus dem TV-Guide oder der Senderliste heraus zum Start der Sendung zurückspringen.

Georges Agnes, Geschäftsführer Operations der HD Plus GmbH: "Der Neustart von Sendungen ist bei unseren Kunden binnen kurzer Zeit zu einem sehr beliebten Feature avanciert, das mit den RTL-Sendern nochmals deutlich an Attraktivität hinzugewinnt. In diesen Zeiten möchten viele Menschen einfach, komfortabel und in bester Qualität fernsehen - mit der Integration in TV-Geräte und der HD+ Komfort-Funktion erfüllen wir diesen Anspruch."

