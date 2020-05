Sky setzt "Black Monday" fort, Fox "Doctor Who"

© Sky

Im Juni beginnt Sky mit der Ausstrahlung der zweiten Staffel der Don-Cheadle-Serie "Black Monday", die in den USA gerade noch in einer Corona-Pause weilt. Fox hat unterdessen einen Termin für die 12. Staffel von "Doctor Who" genannt.



05.05.2020 - 13:44 Uhr von Uwe Mantel 05.05.2020 - 13:44 Uhr

Ab dem 23. Juni zeigt Sky Atlantic HD immer dienstags um 21:25 Uhr eine Folge der zweiten Staffel der Serie "Black Monday", di eienen satirischen Blick in die Welt von Sex, Drugs und Cash wirft. Wie üblich stehen die Folgen auch über Sky Ticket, Sky Go und Sky Q zum Abruf bereit. Don Cheadle, der auch ausführender Produzent ist, spielt Maurice "Mo" Monroe, der mit ganz Großen der Wall Street mitmischen wollte - doch dann kam ein Börsencrash und eine Verdächtigung wegen Mordes. Deswegen hat er sich gemeinsam mit Keith (Paul Scheer) aus dem Staub gemacht. Dawn (Regina King) und Blair (Andrew Rannells) sind die neuen Bosse der Jammer Group, merken aber schnell, dass das Chefsein eine Last sein kann. Während jeder für sich einen neuen Coups plant, stellen sich alle die Fragen: Wer ist für den Crash verantwortlich? Wer wird für die Morde untergehen? Und wer wird dafür untergehen, Mo übervorteilt zu haben?

In den USA begann Showtime Mitte März mit der Ausstrahlung der zweiten Staffel - dann kam allerdings die Corona-Krise dazwischen und mit ihr Verzögerungen in der Postproduktion. Nach sechs von zehn Folgen musste daher Mitte April eine Pause eingelegt werden, die derzeit auch noch andauert. Inzwischen gibt's aber einen Termin für die finalen vier Episoden: Showtime wird sie ab dem 28. Juni zeigen, früh genug also, dass bei Sky keine Zwangspause nötig werden dürfte.

Einen Starttermin für neue Folgen hat unterdessen auch Fox im Falle von "Doctor Who" bekanntgegeben: Die 12. Staffel wird ab dem 23. Juli donnerstags um 21 Uhr zu sehen sein. Es ist die zweite Staffel mit Jodie Whittaker als in der titelgebenden Hauptrolle, die zum ersten Mal mit einer Frau besetzt wurde. Die neue Staffel beginnt mit "Spyfall", einem zweiteiligen Blockbuster, der mit cineastischer Optik, fesselnden Charakteren und einer Vielzahl neuer außerirdischer Gefahren überzeugt. Als Gaststars treten in der neuen Staffel der britische Allround-Entertainer Stephen Fry, Sir Lenny Henry sowie die Schauspieler Robert Glenister und Goran Višnjić auf. Alle zehn Episoden werden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar sein.

