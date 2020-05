Friedrichs löst Behrmann an Spitze von Aspekt Telefilm ab

© DWDL © Spiegel TV

Zehn Jahre lang stand Oliver Behrmann an der Spitze der Spiegel-TV-Tochter Aspekt Telefilm, nun geht man getrennte Wege. Sein Nachfolger kommt von der Letterbox Filmproduktion und heißt Christian Friedrichs.



05.05.2020 - 16:14 Uhr von Uwe Mantel 05.05.2020 - 16:14 Uhr

Zum 1. Juni übernimmt Christian Friedrichs die Geschäftsführung der Produktionsfirma Aspekt Telefilm, einer 100-prozentigen Tochter von Spiegel TV. Er folgt auf Oliver Behrmann, der die Geschäfte seit 2010 geführt hatte und das Unternehmen laut Mitteilung in beiderseitigem Einvernehmen verlässt. Friedrichs kommt von der Letterbox Filmproduktion, wo er als Executive Producer einen Fokus auf internationale Ko-Produtkionen gelegt hatte, darunter die deutsch-neuseeländische Serie "Auckland Detektives – tödliche Bucht", die deutsch-luxemburgische Serie "Bad Banks", die dänisch-deutsche Kino-Ko-Produktion "The War Within" oder die Adaption des isländischen Comedy-Formats "The Nightshift".

"Oliver Behrmann hat die Aspekt Telefilm ein Jahrzehnt lang als Geschäftsführer und Produzent geprägt und zur Erfolgsgeschichte maßgeblich beigetragen. Wir danken ihm für seine hervorragende Arbeit und sein Engagement und wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste", sagen Goetz Hoefer und Kay Siering, die Geschäftsführer von Spiegel TV. "Gleichzeitig freuen wir uns, dass wir für seine Nachfolge mit Christian Friedrichs einen Fernsehfachmann mit ausgewiesener kaufmännischer Expertise gewinnen konnten. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit."

"Die Aspekt Telefilm steht seit langem für qualitativ hochwertige Fernsehinhalte. Gemeinsam mit dem Team der ATF, Kay Siering und Goetz Hoefer werden wir die Traditionsmarke ATF ausbauen, indem wir mit nationalen und internationalen Partnern inhaltlich anspruchsvolle und kommerzielle Stoffe mit großartigen Kreativen erzählen. Dieses große Potential der ATF hat mich sofort überzeugt", sagt Christian Friedrichs selbst zu seinem neuen Job. Aspekt Telefilm produziert unter anderem die erfolgreichen Krimi-Reihen "Nord bei Nordwest" für die ARD und "Spreewaldkrimi" fürs ZDF, zudem weitere Filme.

