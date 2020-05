Bavaria Fiction holt Verstärkung von Springer an Bord

© Bavaria Fiction

Seit Anfang des Monats arbeitet Karsten Günther in der neu geschaffenen Position des Head of Innovation and Digital Content sowie als Producer für Bavaria Fiction. Zuvor war Günther fünf Jahre lang in verschiedenen Bereichen für den Springer-Verlag tätig.



Bavaria Fiction hat sich Verstärkung an Bord geholt und Karsten Günther verpflichtet. Wie die Produktionsfirma bestätigte, ist Günther seit dem 1. Mai in der neu geschaffenen Position des Head of Innovation and Digital Content und als Producer für die Bavaria Fiction tätig. Der Absolvent der HFF München war fünf Jahre in verschiedenen Positionen bei Axel Springer tätig und berichtet nun an Chief Creative Officer Oliver Vogel.





Karsten Günther werde "die Chancen und Herausforderungen neuer Trendfelder für uns künftig mit Sitz in Berlin angehen", sagte Oliver Vogel weiter. Günther selbst freut sich auf die Aufgabe: "Neue Perspektiven und Herausforderungen in der digitalen Medienlandschaft haben mich schon an der Filmhochschule angetrieben und meine fünf Jahre bei Axel Springer stark geprägt. Diese Welt jetzt wieder eng mit meiner Leidenschaft für Filme und Serien zu kombinieren, reizt mich sehr und ich freue mich auf meine neue Funktion bei der Bavaria Fiction."





Bavaria Fiction stellt derzeit Serien wie "Sturm der Liebe", "Die Rosenheim-Cops" und "SOKO Stuttgart" her. Die Produktionsfirma steht auch hinter der Serien-Neuauflage von "Das Boot", die gerade bei Sky in die zweite Staffel gegangen ist.

