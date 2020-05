Gender-Gap: Studio71 will YouTuberinnen fördern

© ProSiebenSat.1

Unter dem Titel #FemaleEmpowerment hat Studio71 ein internationales Förderprogramm gestartet, das dabei helfen soll, den digitalen Gender-Gap zu überwinden. Bis Ende des Jahres werden Künstlerinnen beim Aufbau ihrer eigenen Channels unterstützt.



Das ProSiebenSat.1-Netzwerk Studio71 startet ein Förderprogramm unter dem Titel #FemaleEmpowerment, das es zum Ziel hat, mehr Frauen in die digitalen Medien zu bringen. Gemäß der MaLisa-Studie stehen einer weiblichen YouTuberin mehr als doppelt so viele männliche Künstler gegenüber. Bis Ende des Jahres sollen zehn ausgewählte deutsche Künstlerinnen begleitet und beim Aufbau ihrer eigenen Channel und deren Wachstum unterstützt werden.

Helfen sollen unter anderem Dagi Bee und Diana zur Löwen sowie Joyn-Geschäftsführerin Katja Hofem und Sixx-Chefin Wiebke Schodder. "Ich bin den Weg, den diese zehn Mädchen und Frauen noch vor sich haben, selbst als eine der ersten auf YouTube gegangen", erinnert sich Dagi Bee. "Damals hätte ich mir häufig auch einen Ansprechpartner oder den ein oder anderen Tipp gewünscht. Diese Unterstützung möchte ich nun aktiv für andere sein."

Katja Hofem: "Zu Beginn meiner Karriere habe ich mich erst einmal im ‚Boys‘ Club‘ der Medienwelt durchsetzen müssen - allen Gender-Vorurteilen zum Trotz wurde ich damals die jüngste und einzige weibliche Unterhaltungschefin im deutschen TV, weil mein Chef an mich geglaubt und mich gefördert hat. Das Thema Female Empowerment liegt mir deshalb sehr am Herzen. Die Gelegenheit, hier einen kleinen Teil dazu beizutragen und meine Expertise weiterzugeben, nehme ich sehr, sehr gerne wahr."

Nach Workshops in einer sogenannten "Digital Kickoff Week" startet nun die Praxisphase. Das Förderprogramm soll allerdings nicht nur YouTube-Künstlerinnen in Deutschland unterstützen, sondern richtet sich auch an weibliche Creatoren an den Studio71-Standorten in Frankreich, Italien und Großbritannien.

