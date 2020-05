Ihr RTL? Joko & Klaas filmten 15 Minuten die Konkurrenz ab

© Screenshot

Ihre 15 Minuten live bei ProSieben nutzten Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt am Mittwochabend, um RTL zu gucken: Sie filmten eine Corona-Sondersendung der Kölner ab, kommentierten und scherzten: "Ist das legal, was wir machen?"



Gerade erst haben Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt für ihre 15 Minuten Live-Sendung zur besten Sendezeit, die der Sender ihnen für einen Sieg bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" schenkt, einen Grimme-Preis gewonnen. Am Mittwochabend spekulierte Klaas im Scherz und Rausch der sicherlich schrägsten aller bisherigen Primetime-Ideen der Beiden, dass bald der nächste Grimme-Preis folgt.

Joko musste lachen. "Den Grimme-Preis bekommst du nur, wenn du die Sendung auch gemacht hast und wir filmen diese Sendung einfach nur ab. Was wir hier machen, ist Diebstahl", konterte Joko. Klaas beschwichtigte: "Psst, das wollen wir mal nicht an die große Glocke hängen." Willkommen zu den kuriosesten 15 Minuten, die Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bisher bei ProSieben umgesetzt haben und damit am Mittwochabend auch RTL beschäftigten.

Die Beiden zeigten für den Großteil ihrer kurzfristig eingeschobenen Live-Sendung einfach das abgefilmte Sendesignal von RTL, wo eine Corona-Sondersendung mit Maik Meuser lief, und kommentierten. Wie kam es dazu? "Wir hatten uns einen sehr genauen Plan von dem gemacht, was wir eigentlich jetzt um 20:15 Uhr machen wollten", begann Joko und Klaas führte aus: "Dann kam ein aufgeregter Anruf aus Unterföhring, da wo ProSieben sitzt. Es hätte großartige Programmänderung bei RTL gegeben - eine News-Offensive. RTL trifft uns da, wo das Loch in der Rüstung ist bei ProSieben, und zwar im Info-Bereich."





ProSieben habe gefragt, ob das Duo auf ihre 15 gewonnenen Minuten verzichten würde, damit es ein ProSieben-Spezial zu Corona geben könnte. Aber diese 15 Minuten seien dem ProSieben-Publikum nun mal versprochen. Klaas: "Wir können unsere 15 Minuten nicht weggeben aber wir werden dafür sorgen, dass ihr Euch nicht blamiert." Das Ergebnis: "Das ProSieben-RTL-Spezial mit Joko und Klaas. Mit Pfiff", wie Klaas es selber benannte und kurz darauf mit einem handgemalten ProSieben-Logo (Die Sieben ist bauchiger, Joko Winterscheidt) das RTL-Logo auf dem abgefilmten Fernseher überklebte.



Die Handys der beiden klingelten erwartungsgemäß schnell. "Oh oh, das ist der ProSieben-Chef Daniel Rosemann. Daniel, Du hörst mich ja. Da muss ich nicht rangehen und dein teures Telefongeld verschwenden. Daniel, ich ruf nachher an", bekundete Klaas. Weitere Anrufversuche, auch von Oliver Pocher, folgten. "Leute, wir haben hier zu tun. Wenn ihr uns hier ständig die Stöckchen in die Speichen steckt, wie sollen wir dann für euch gutes Programm bereit stellen. Ihr könnt ja wieder 'Balls' senden, wenn Euch das mehr Spaß macht. Aber wir machen jetzt Qualitätsprogramm"



Nach etwa zehn Minuten warf Joko Winterscheidt einen Gedanken in die angeregte Kommentierung des abgefilmten RTL-Programms: "Wir haben eine Sache nicht bedacht: Dürfen wir das, was wir hier machen? Ist das rechtlich safe, wenn Daniel jetzt bei dir und mir anruft?" Klaas wiegelt ab: "Na, da wollen wir uns jetzt nicht mit beschäftigen." Aber Joko hakt nach: "Ist das legal, was wir machen? Wir filmen gerade einfach das Programm von RTL ab und zeigen es."





Klaas lacht. "Wenn das komplett legal wäre, könnte ja jeder einen Sender aufmachen, in dem er sich einfach seine Lieblingssendung anguckt und dann den geilsten Sender der Welt macht. Ich glaube, das ist ein Bereich in dem man ein bisschen mit Kulanz arbeiten muss." Eine Abmoderation der Beiden gab es nicht. Sie scherzten, den Piratensender einfach weiterlaufen zu lassen. Klaas: "Wir senden einfach weiter, wir gucken mal wie lange ProSieben... Wir werden hier nicht abmoderieren. Wir senden hier weiter. Wir gucken noch das mit Jan Köppen." Kurz danach jedoch ging ProSieben raus und zeigte "Grey's Anatomy".

Auf Twitter amüsierte sich RTL unmittelbar während der Programm-Übernahme: "Das Original ohne nervige Einblendungen unten in der Ecke gibt's nur bei uns". RTL-Moderator Maik Meuser wurde dank Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Mittwochabend mutmaßlich der erste Moderator, der abseits der "TV-Duelle" vor den Bundestagswahlen zeitgleich bei beiden deutschen Privatsender-Gruppen on air war. In einem Tweet, den auch RTL über seinen Account retweeete, nahm er es mit Humor. Mit Spannung kann man aber morgen auf die Einschaltquoten dieses Abends schauen. Eine Frage, die im Raum steht: Holt ProSieben beim jungen Publikum mehr Quote mit RTL als RTL mit RTL?

Lustige Aktion, Joko&Klaas. Unser #RTL-Corona-Spezial zu übertragen. heute genau richtig. Lachen gegen #Corona. Menschen aus 2 Haushalten dürfen ja wieder zusammen kommen. Warum also nicht auch aus 2 Sendern. ???? @damitdasklaas und @officiallyjoko #JKLive @RTLde @MediengruppeRTL — Maik Meuser (@maikbook) May 6, 2020

